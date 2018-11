Stanislav Dvořák, Novinky

„Dnes ještě natáčíme nějaké kaskadéry, ale scény s hlavními herci jsou hotové - Sam Worthington, Zoe Saldanaová, Sigourney Weaverová, Stephen Lang,“ vzkázal Cameron v úterý.

Avatar

FOTO: Bontonfilm

Avatar 2 má vstoupit do kin v prosinci 2020, další Avatar 3 v roce 2021 a pak prý přijdou ještě další dva filmy. Plánovat tak dlouhé série filmů na mnoho let dopředu není běžné ani v Hollywoodu. Avatar měl komerční úspěch, ale to bylo v roce 2009. Cameron tvrdí, že po setkání s týmem scenáristů a designérů usoudil, že na pouhé dva filmy má až moc materiálu.

Režisér zmínil také další projekt Alita: Battle Angel. Jde o film podle japonské sci-fi z devadesátých let od Yukita Kishira. Režisérem je Robert Rodriguez, Cameron má film pouze produkovat.