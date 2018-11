Jaroslav Špulák, Právo

Kačo během dvou let vystudoval slavnou Berklee College of Music v americkém Bostonu, která ho mimo jiné naučila využít jeho romské kořeny jako cennou tvůrčí devízu. V Praze pokřtil své debutové album My Home, na kterém hostují několikanásobný držitel ceny Grammy John Patitucci, Ondřej Gregor Brzobohatý, Kühnův dětský sbor i Kačova mladší sestra Veronika.

„Jednou z důležitých složek studia v Berklee jsou kontakty, které tam člověk získá. Producentem mého alba je Čech Míra Váňa, jenž v Berklee učí. Úzce spolupracuje s mnoha skvělými muzikanty, mezi kterými jsou i Patitucci nebo Victor Wooten. Když jsme spolu řešili, kterou z jazzových ikon bychom na albu rádi na duet měli, má první volba byl Wooten. Na několika seminářích jsem s ním jamoval a bylo to nezapomenutelné,“ vysvětlil Právu Kačo.

Tomáš Kačo se svým albem.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Byl ale v té době velmi vytížený, nenašel čas, kdy by s námi mohl nahrávat. Patitucci nebyl vnímán jako dvojka, to v žádném případě. Je to stejná liga jako Wooten. Mirek mu poslal nahrávku, on si ji poslechl a s natáčením souhlasil,“ dodal.

Svou kariéru započal Kačo ve velmi skromných poměrech. Čtvrtý z dvanácti sourozenců začal v pěti letech hrát na klavír zcela intuitivně. Noty, stupnice, základy techniky a hudební teorie se naučil až na novojičínské ZUŠ ve dvanácti letech.

Tomáš Kačo.

FOTO: Petr Horník, Právo

Následovala studia na Janáčkově konzervatoři v Ostravě pod vedením profesora Pavla Motlocha a na pražské AMU, kde k jeho stěžejním učitelům patřil profesor Ivo Kahánek.

Peněžní výhru v soutěži mladých skladatelů pak investoval do přijímacích zkoušek na bostonskou hudební školu v Berklee, již dokončil po dvou letech v roce 2017. Za oceánem pak zůstal.