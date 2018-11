Stanislav Dvořák, Novinky

V soulové hudbě u nás tehdy zpěvačka neměla konkurenci. Kdo tady uměl takto zazpívat Private Number od Bookera Jonese, Ain't No Way nebo Call Me od Arethy Franklinové nebo You Are All I Need to Get By, kterou proslavili jak americká královna soulu, tak i Marvin Gaye s Tammi Terrellovou? Pro nepamětníky může být hodně překvapivý třeba i nekompromisně nadupaný orchestrální jazz-funk It´s Your Thing od Isley Brothers (česky: Začlo lejt).

Rottrová byla jediná česká zpěvačka, která ve své době soul zpívala srovnatelně s americkými originály. Vyčítat jí mohli maximálně tak neamerickou výslovnost, což ale tehdy neuměl nikdo. Temperament, hlas, zvláštní frázování a odstínění emocí měla skvělé.

Marie Rottrová

FOTO: Milan Malíček, Právo

Rottrová se k černé muzice dostala přes Rádio Luxembourg. S kapelami Majestic a Flamingo se rozhodli přiblížit českým posluchačům tehdy zcela cizí, exotický soul. Ve studiu Československého rozhlasu Ostrava a v pražském Studiu Dejvice vznikly nahrávky první české soulové zpěvačky, která pro snazší přijetí zpívala hlavně české texty od renomovaných autorů (Borovec, Vrba, Fikejzová a další).

Nejvýznamnějším vzorem pro ni byla Aretha, královna soulu. Z coververzí jejích hitů se těžko vybírá ta „nejlepší“, sama Marie Rottrová má prý nejradši písničku Kdo má rád (Call Me).