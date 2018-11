Proč byli herci v pohádce Čertí brko orvaní

Pohádka režiséra Marka Najbrta Čertí brko vstupuje do kin 29. listopadu. Pro režiséra to znamenalo první vstup do tohoto žánru po dramatických snímcích, komediích nebo seriálech. Do hlavních rolí obsadil Marek Najbrt herce, s nimiž v minulosti pracoval, jako je Jan Budař, Judit Bárdos, Marek Daniel, Jana Plodková či Michal Dalecký. S Ondřejem Vetchým to naopak bylo první setkání.