Stanislav Dvořák, Novinky

Šestidílná série vznikne pod hlavičkou HBO. Příběh má vyprávět z pohledu chudé židovské rodiny z New Jersey. Sledují politický vzestup Charlese Lindbergha, který nasměruje Ameriku k fašismu. David Simon a Ed Burns píšou scénář a budou i výkonnými producenty. David Simon má za sebou série jako The Wire, Generation Kill a The Deuce. Zatím není jasné, kdo se ujme hlavních rolí.

Shodou okolností letos vzniká ještě další adaptace Philipa Rotha přímo v ČR. Jde o Pražské orgie režisérky Ireny Pavláskové. Odehrávají se v 70. letech v Praze, kam přijíždí slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman a setká se s absurditou totality i večírky undergroundových umělců. Hlavní role dostali kanadský herec Jonas Chernick a Ksenia Rappoportová, držitelka prestižního ocenění pro nejlepší herečku MFF v Benátkách.

Americký spisovatel Philip Roth Prahu skutečně znal. Za komunismu k nám jezdil a setkával se s Kunderou, Klímou, Vaculíkem a dalšími. Pomáhal československým spisovatelům, za což se mu komunisté pomstili, když mu v roce 1976 odmítli vstup do země.