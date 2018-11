Věra Míšková, Právo

Avengers: Infinity War





Studio Marvel přineslo na stříbrná plátna nejsmrtonosnější válku všech dob. Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dříve, než jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy.

Avengers: Infinity War, USA 2018, akční sci-fi, 149 min., režie: Anthony Russo, Joe Russo, hrají: Robert Downey Jr., Chris Evans, Josh Brolin, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Scarlett Johanssonová a další.

První očista





Úspěšná hororová série přichází po třech dílech se svou první kapitolou. Vláda původně naplánovala Očistu jako svérázný sociologický experiment. Aby na zbytek roku snížila úroveň kriminality pod jedno procento, vytipovala si jednu velkou městskou čtvrť, a v ní povolila zločin. Celá oblast je samozřejmě prošpikována kamerami a národ dostává zdarma zvrácenou reality show, která však diváky příliš nebaví, aspoň zpočátku...

Očista, USA 2018, akční horor, 113 min., režie: Gerard McMurray, hrají: Melonie Diazová, Marisa Tomei, Lex Scott Davis, Steve Harris a další.

Příšerky z vesmíru





Na dohled modré planety krouží mezihvězdný křižník plný mimozemšťanů všemožných tvarů, velikostí a se zcela nahodilým počtem očí, uší nebo rukou. Tři ufonští kamarádi si na něm naladí vysílání teleshoppingu a okamžitě se zamilují do speciální masážní matrace a musejí ji hned mít. Rozhodnou se, že si ji pořídí a potají se k nám vydají v létajícím talíři.

Příšerky z vesmíru, Německo/Lucembursko/Dánsko 2018, animovaná komedie, 90 min., režie: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack

Triky s trpaslíky





Chloe a její maminka Catherine se stěhují do Nové Anglie, ve které si pořídily nádherný gotický dům, plný zvláštních zahradních trpaslíků. Chloe začíná chodit do nové školy a snaží se spřátelit se svými spolužačkami. Navíc se do ní zakoukal kluk ze sousedství Liam, který se ji neustále snaží oslnit. Chloe si ale postupně začne všímat, že se v domě dějí divné věci...

Triky s trpaslíky, USA/Kanada, animovaný, 89 min., režie: Peter Lepeniotis