Stanislav Dvořák, Novinky

Příznivci pochodových rytmů slavných německých rockových ”řezníků” už čekají na novinku deset let. Nyní je studiové album opravdu na spadnutí. Paralelně k vydání prozatím nepojmenovaného nového alba (jaro 2019) odehrají Rammstein své první stadionové turné ve své historii.

Kapela Rammstein existuje již téměř pětadvacet let, přičemž silnou základnu fanoušků si vypěstovala již svou debutovou deskou Herzeleid z roku 1995. Z alba pocházejí singly Du riechst so gut, Asche zu Asche nebo Rammstein. K největším hitům kapely patří Du hast, Ich will nebo Amerika. Celkem vydali šest řadových alb.

Rammstein v Edenu

FOTO: Petr Horník, Právo

U Rammstein je ale vedle desek velmi podstatná hlavně pódiová show, šílené masky a pyrotechnické efekty. V ČR byli a jsou stále velmi populární, minulý rok dvakrát vyprodali stadion.

Vstupenky budou v sítích Eventim, Ticketportal a Ticketmaster od 8. 11. 2018 v 10:00. Ceny se pohybují od 1790 do 2390 korun.