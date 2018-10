Stanislav Dvořák, Novinky

„Od konce října do začátku prosince bude možné vidět unikátní filmové projekce, výstavy a představení například v proslulém Barbicanu, londýnském Design Museu, v kině na Regent Street nebo v Tate Britain, stejně jako ve vlastních galerijních prostorách Českého centra - v galerii Vitrínka,“ sdělila za pořadatele Petra Jungwirthová.

„Festival začne v londýnském Barbicanu gala projekcí němého filmu Svatý Václav, který se stal milníkem české kinematografie. Film Jana S. Kolára z roku 1929, jež byl ve své době nejdražším snímkem v české historii, vypráví legendu o svatém Václavovi. Filmové scény byly megalomanské i ve srovnání s tehdejšími evropskými či americkými filmy. Záběry středověkých bitev zahrnovaly až pět tisíc herců a komparzistů,” dodala.

Londýnská projekce bude navíc doprovázena živou hudbou pražského souboru Cappella Mariana, který se specializuje na středověkou polyfonii a pro tuto příležitost připravil hudbu vycházející ze středověkých chorálů.

Na programu je také večer v London Design Museum, věnovaný architektu Janu Kaplickému s názvem Visions of the Future, který České centrum pořádá ve spolupráci s nadačním fondem Kaplicky Centre. Diskuzi zaměřenou nejen na Kaplického neo-futuristické a často radikální vize, ale také na jeho historický odkaz, povede ředitel London Design Museum a blízký přítel Jana Kaplického Deyan Sudić spolu s legendou britské současné architektury Richardem Rogersem a historičkou architektury Irenou Murray. Přednáška je součástí výstavy Home Futures, kde jsou zastoupeny Kaplického koláže a kresby, a která potrvá do 24. března 2019.

„CZECH100 je jednoznačně oslavou české kultury a umělců, kteří nastolují nové trendy a nejsou jen následovníky; umělců, kteří mají kuráž a nejsou jen apoštoly minulosti; umělců, kteří jsou Evropany, stejně jako Čechy a Slováky,” řekla ředitelka Českého centra Londýn Tereza Porybná.

Návrhářka Liběna Rochová přiváží v rámci festivalu CZECH100 do Londýna studenty pražské UMPRUM, kteří během jedinečné módní přehlídky Power of Identity: Memory of Fashion Message II představí své kolekce inspirované právě stým výročím nezávislého Československa. Modely se hned následující den přesunou do galerie Vitrínka Českého centra, kde budou k vidění na výstavě From Prague with Love: Young Czech Fashion až do začátku ledna.

Bolek Polívka odehraje britskou premiéru představení Šašek a syn v prostorách Shaw Theatre v centru Londýna. Hra navazuje na slavné představení Šašek a královna, ve kterém si Polívka zahrál se svou tehdejší ženou Chantal Poulain. Tentokrát ve své nejslavnější komediální roli na pódiu vůbec poprvé se synem Vladimírem, kterému se bude snažit symbolicky předat svůj plášť.

Nedílnou součástí festivalu CZECH100 je tradiční filmový festival Made in Prague.

„Na programu v kině Regent Street Cinema, kde poprvé v Británii promítali bratři Lumiérové, je například film Po strništi bos, který přijedou osobně uvést Zdeněk Svěrák a Jan Svěrák. K vidění bude mezi tím nejlepším, co český film v současnosti nabízí, například i britská premiéra filmu Martina Šulíka Tlumočník nebo Hmyz Jana Švankmajera. Komedii Tomáše Pavlíčka Chata na prodej, o rodině, která tráví poslední noc ve své víkendové chalupě, a která je připomínkou raných filmů Miloše Formana a Homolkovské trilogie Jaroslava Papouška, přijede osobně uvést herečka Ivana Chýlková,” doplnila Jungwirthová.