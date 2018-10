Vítězem voleb do Sněmovny by se podle říjnového modelu STEM stalo hnutí ANO se ziskem 33,4 procenta hlasů. Druhá ODS by měla 12,9 procenta před Piráty se ziskem 12,6 a SPD s 9,6 procenta. Komunisté by dostali 7,4, ČSSD 6,7 a STAN 5,3 procenta... Celý článek Volby by vyhrálo ANO, levice i ODS oslabily»