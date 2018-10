Freddie Mercury ožívá ve filmu Bohemian Rhapsody

Více než čtvrt století uplynulo od smrti Freddieho Mercuryho (zemřel 24. listopadu 1991), ale úvod skladby We Will Rock You, ohromující sbor z We Are the Champions či úchvatné operní tóny Bohemian Rhapsody dodnes zvedají lidi ze sedadel.