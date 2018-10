Stanislav Dvořák, Novinky

Anděl jsou jediné prestižní a tradiční ceny v oblasti populární hudby v ČR, které mají k dispozici velkou akademii složenou z hudebních kritiků a významných muzikantů.

„Rádi bychom v aktuálním ročníku cen Anděl přirozeně navázali na to, co se loni povedlo, a věnovali více energie tomu, co nebylo stoprocentní. Naším cílem je uspořádat hudební ceny zajímavé pro diváky a zároveň takové, aby byly vlastní samotným muzikantům,“ uvedla producentka večera Lucka Hájková.

„Na základě zpětné vazby od muzikantů i odborných garantů se tak znovu osamostatní rocková a hiphopová kategorie (Rap) a naopak sloučí alternativa s elektronikou, které si v minulosti byly v nominacích blízko. Úplnou novinkou je ustanovení kategorie Klasika. Přestože mezinárodní úspěchy tuzemských muzikantů, kteří se věnují vážné hudbě, jsou nepřehlédnutelné, nedostávalo se jim totiž podle nás odpovídající pozornosti,“ dodal z apořadatele Jan Vedral.

V Radě České hudební akademie, která na podobu a pravidla Andělů dohlíží, znovu usedli také hudební producent Jan P. Muchow, publicista Josef Vlček, šéfka ČNS IFPI Petra Žikovská, kreativní producent České televize Jan Potměšil a nově také skladatel a kytarista Michal Pavlíček.

Michal Pavlíček

FOTO: Warner Music

Novinkou je i dřívější termín vyhlašování Andělů, díky kterému budou výsledky aktuálnější. Přestože ceny se budou udílet o několik týdnů dřív, než bylo v uplynulých ročnících zvykem, akademici budou v jednotlivých kategoriích znovu ve dvojkolové volbě vybírat nejlepší desky a písně za celý kalendářní rok 2018.

„Na hlasování, jehož první kolo spustíme v lednu, bude dohlížet notář,“ potvrzuje férovost Andělů Petra Žikovská, šéfka ČNS IFPI. „Nezávislí vydavatelé mají už v těchto dnech možnost přihlásit své tituly do orientačních seznamů pro akademiky,“ dodává Žikovská.

Ceny Anděl se budou v roce 2019 udělovat poosmadvacáté. „Uvědomujeme si, že v hudební branži jsou dnes Andělé poslední tradiční ocenění. I proto bude mít Česká hudební akademie znovu ambice upozornit na to nejlepší, co se v hudbě v roce 2018 napříč celým jejím spektrem událo. A poskytnout muzikantům prostor, aby to v přímém přenosu České televize ukázali,“ říkají pořadatelé, kteří další podrobnosti o podobě slavnostního ceremoniálu oznámí společně s nominacemi ve všech kategoriích na konci ledna.