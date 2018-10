Jaroslav Špulák, Právo

„Když jsem na druhé desce začala pracovat, založila jsem si k ní sešit a nadepsala ho Chameleon. Nemohu ale říct, proč zrovna tak. Stejně jako je to u mě s hudbou, i v tomto případě to prostě přišlo. Neurčuju si, jak by něco mělo znít, anebo jak by se něco mělo jmenovat. Poslouchám své pocity, svou fantazii a to, co v nich vnímám, se pak snažím přenést do hudby či slov. Na mnoho věci nemám odpověď, ale netrápí mě to a vím, že jdu vždy po své podstatě, přirozenosti. To je pro mě důležité,“ vysvětlila Právu Never Sol.

Ve skladbách na druhém albu jsou zachyceny její pocity, vzpomínky, zkušenost, pohledy na svět či příběhy. Jsou v nich také zpracované zážitky rozličných charakterů. Přestože vycházejí z konkrétních věcí, nejsou podávány tak, aby byly pro posluchače ihned čitelné.

Never Sol.

FOTO: Lucie Levá

„Pracovala jsem na těch písních kontinuálně půl roku, od minulého podzimu do letošního jara. Byla jsem s nimi každý den a ony se neustále vyvíjely. Není v nich tedy zachycen jen jeden okamžik, jedno zastavení. Byly, a při poslechu jsou, během na dlouhou trať,“ řekla Never Sol.

Myslí si, že prožitek, nálada nebo emoce jsou velmi abstraktní, a každý posluchač má jiné zkušenosti.

„To určuje, jak mou hudbu vnímá, jak na něho působí. Samozřejmě by bylo hezké, kdyby byly jeho dojmy ze skladeb stejné jako ty mé. Ve skutečnosti je to ale tak, že lidé mají dostatek prostoru pro to, aby se při poslechu písniček cítili různě. Je podle mě správné, poskytovat jim svobodu. Nechci dávat jasná stanoviska,“ konstatovala Never Sol.

Never Sol.

FOTO: Lucie Levá

Anglickými texty také příliš nepomáhá. Přestože v nich určitý příběh je, pro posluchače jde mnohdy o abstraktní pojmy. Prostor pro vlastní představivost a postoj mu zůstává i v tomto ohledu.

„Mám názory na politiku, na dění kolem nás, na události. Nejsou to ale věci, které bych dávala do hudby, protože s ní pro mě nesouvisí. Hudba je pro mě velice snová záležitost, věc, která mě odpoutává od reality. Nechci tím říct, že si někdy neposlechnu muziku, ve které jsou texty konkrétní a třeba se snaží člověkem zacloumat a změnit mu pohled na věc. Líbí se mi, že někdo svůj názor jasně formuluje a snaží se změnit svět. Já to ale dělat nechci, snažím se spíš posluchače od reálných problémů světa odvést,“ prozradila Never Sol.

Never Sol.

FOTO: Kateřina Kabelková

Never Sol během posledních let absolvovala cestu za osobitým zvukem, který dnes označuje jako melancholic slow synth darkpop. Není v něm prostor pro živé nástroje, pokud nepočítáme hlas a dvojí účast klavíru. Je především syntetický, hraje si se zvuky, náladami a ponuré skladby jsou táhlé a volné.

„Utvrzovala jsem se v tom, co má hudba je a jak zní. Hledala jsem nástroje, jejichž prostřednictvím se budu moci co nejvěrněji vyjádřit, učila jsem se produkci a práci se syntezátory. Na světě je spousta nástrojů a zvuků. Je jich tolik, že jsem se začala tou ohromnou škálou možností, které nabízejí, cítit udušená. Dostavila se u mě potřeba schovat se na nějaké místo, na které se budu vracet, a v omezeném rejstříku syntezátorů hledat v klidu zvuky pro své písně a objevovat jejich hloubku. Tím místem se stalo mé studio,“ dodala ještě Never Sol.

Křest alba proběhne 31. října v pražském Paláci Akropolis.