Novinky

Odhalit lidskou tvář Silvia Berlusconiho a zachytit jeho soukromý život v celé jeho excentričnosti byly výzvy pro Paola Sorrentina jako stvořené. I ve filmu Oni a Silvio zůstává populární režisér věrný svému až okázalému vizuálnímu stylu, se kterým natočil například dnes již legendární taneční scénu ve filmu Velká nádhera a mnoho dalších. Berlusconiho život v luxusu, divoké večírky plné sexu a krásných žen se tak pro Sorrentina staly doslova „pastvou“.

„Film je plný zábavy a spektáklu, což má silný symbolický význam. Jsou to věci, které Berlusconi přinesl do politiky a na čem stojí jeho úspěch. Například až zahlcující reprezentace těla, kterou ve filmu ukazujeme, je metaforou povrchních potěšení, kterých podobní vůdci zneužívají,“ uvedl po světové premiéře na festivalu v Torontu představitel hlavní role, herec Toni Servillo, v rozhovoru pro magazín Vulture. „Je to film o triumfu vulgárnosti,“ dodává sám režisér.

Oscarový režisér Paolo Sorrentino se ve filmu Oni a Silvio pohybuje na dobře známém poli. „Pro Sorrentina je charakteristické hledání krásy v ošklivosti, v rozkladu, v povrchnosti… Obzvlášť v kombinaci se slavnými a/nebo mocnými muži. Berlusconi je tak pro rodáka z Neapole ideální námět. Sorrentino na něj ,trénoval‘ svými třemi nejznámějšími filmy – Božským (2008), Velkou nádherou (2013) a Mládím (2015) – a seriálem pro HBO Mladý papež o nevyzpytatelném, megalomanském svatém otci s ďábelskou vizí,“ uvádí Jindřiška Bláhová, filmová historička a kritička týdeníku Respekt.