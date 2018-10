Jaroslav Špulák, Právo

Kabát zahájí sérii 1. června 2019 na fotbalovém stadiónu Zbrojovky v Brně. Další koncerty se odehrají v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě (8. června), na fotbalovém stadiónu v Teplicích (15. června), na fotbalovém stadiónu Slavie v Praze (22. června) a v amfiteátru Lochotín v Plzni (14. září).

S ohledem na termíny zápasů fotbalových lig a mnoho dalších aspektů se čtyři koncerty odehrají v červnu a jeden v září. „Kabát se mimo to nechce motat do termínů festivalů. Už tak to nemají mnohde lehké,“ řekl manažer skupiny Radek Havlíček.

Logo výročního turné

FOTO: archív kapely

Podle jeho slov se v každém vybraném městě jedná o nejatraktivnější místo, na němž lze koncertovat. Vstupenky na jednotlivé koncerty budou v prodeji od začátku listopadu.

To, že se v příštím roce nebude jubileum kapely oslavovat v Praze na Vypichu, komentoval Kabát slovy: „Vypich pro nás byl a navždy zůstane nezapomenutelným zážitkem. Fakt jsme si to užili, a byl to pro nás takový splněný sen. Když jsme jako kluci zírali na VHS kazety na koncerty velkých světových kapel, chtěli jsme to zažít také. Nicméně Vypich má své přednosti, ale i nevýhody. Prostor pro fanoušky je tam velmi úzký, a tak se při počtu lidí, kteří tam byli, musí nesmyslně natáhnout do dálky. Zároveň chápeme, že ne každý si může zařídit volno zrovna na ten jeden vybraný termín.“