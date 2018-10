Stanislav Dvořák, Novinky

Dave Matthews Band vznikl v roce 1991 v americkém Charlottesville a v zámoří platí za superhvězdu. Jejich alba tam vyhrávají hitparádu, vystupují v největších halách, na desítky miliónů se počítají prodané lístky na všechny koncerty i prodané zvukové nosiče.

Nejde o typickou rockovou partičku, Dave Matthews Band rock obohacuje vlivy funku, jazz fusion či folku a koncerty se často mění v jamovací party.

K jejich hitům patří What Would You Say, Too Much, Everyday či American Baby. Píseň Crash Into Me byla použita pro dvě klíčové scény filmu Lady Bird z roku 2017, jež má na svém kontě pět nominací na cenu Oscara. Také novinka Come Tomorrow sklízí dobré recenze.

Dave Matthews Band

FOTO: Dave Matthews Band

Skupina zahájí evropské turné v Mnichově 6. března 2019. Měsíční evropské turné bude zahrnovat i dvě show v prostorách Eventim Apollo v Londýně (12. a 13. března) a první show v Oslu (20. března), ve Varšavě (25. března) a v Bologni (1. dubna).

Online předprodej pro členy DMB Warehouse Fan Association započne na www.warehouse.davematthewsband.com 22.10. 2018 v 9:00. Vstupenky pro širokou veřejnost budou k dispozici od pátku 26. října v 9:00 hodin středoevropského času na stránkách Ticketmaster a Ticketportal. Každý nákup vstupenky zahrnuje bezplatné stažení nového alba Come Tomorrow.