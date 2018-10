Jan Šída, Právo

Nejzajímavější položku představuje olej na plátně malířky Toyen z roku 1929 Čedičové skály, jehož prvním majitelem byl básník František Halas. Vyvolávací cena díla je 16,5 miliónu korun.

K dalším draženým položkám patří olej Jindřicha Štyrského Lampiony s vyvolávací cenou 8,2 miliónu korun a kubistické dílo Antonína Procházky Zátiší s petrolejovou lampou (vyvolávací cena 7,9 miliónu korun).

Tato tři plátna pocházejí ze sbírky dr. Ivo Rottera, která byla deponována a vystavována jako dlouhodobá zápůjčka v rakouské Národní galerii Belvedere ve Vídni a na mnoha dalších výstavách v zahraničí.

Výrazným artefaktem aukce bude i výjimečná fotografie, pigmentový tisk, Františka Drtikola Composition s vyvolávací cenou 400 tisíc korun či bronzová socha Olbrama Zoubka Zaslíbená s vyvolávací cenou 800 tisíc korun.

Adolf Loos Apartment and Gallery také pořádá další ročník charitativní dražby, která se uskuteční v rámci hlavní aukce.

Výtěžek bude v plné výši darován na podporu Nadačního fondu Filipa Venclíka, Domova sociální péče Hagibor a Czech National Trust.

Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout exponáty v rámci předaukční výstavy ve velké výstavní síni Mánesa ode dneška do 27. října od deseti do osmnácti hodin. V neděli 28. října bude výstava přístupná až do konání aukce, tedy od deseti do půl druhé.