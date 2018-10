Jindřich Göth, Právo

Na této výchozí premise postavil Masasumi Kakizaki hororový příběh Skrýš, zmáčený deštěm, krví a atavistickým děsem, který dříme v každém z nás. Je to příběh spisovatele Seiičiho Kirišimy, který se snaží dát do pořádku svůj dosavadní život. Není spokojený ani v manželství, ani ve své profesi. Rád by napsal skutečné umělecké dílo, ale musí den co den čelit uštěpačným poznámkám manželky a doprošovat se u vydavatelů, aby se mu podařilo sehnat alespoň základní mzdu k uživení rodiny.

V jedné chmurné, deštivé noci se rozhodne se vším skoncovat a zabít svou manželku. Netuší ale, že v okamžiku, kdy pohlédne do tváře smrti, zadívá se smrt i na něj a vyjeví mu ty nejstrašnější noční můry.

Skrýš je mistrně nakreslená temná komiksová rozprava o vině, trestu a odpuštění, které ovšem nepřichází. Kakizaki, podle vlastních slov inspirován dílem Stephena Kinga, brnká na tu nejtemnější strunu v každém z nás. Vychází ze situací z běžného života, které se ale mohou velmi snadno stát děsivou připomínkou našeho prvotního hříchu.

Zároveň se vyhýbá jednoduchým soudům a řešením. Neboť kdo je v tomto případě viník? Seiiči, který se snažil zabezpečit svou rodinu? Jeho manželka, která si chtěla jen na okamžik odpočinout od denního shonu? Odpověď není snadná, skrývá se možná někde mezi sugestivně nakreslenými výjevy zoufalé snahy nalézt odpověď, proč právě jemu se dějí tak strašlivé věci.

Masasumi Kakizaki se od svého zmíněného spisovatelského vzoru Stephena Kinga naučil kromě jiného i to, že dobrý horor by měl mít co nejpropracovanější postavy, s nimiž se čtenář od začátku ztotožní. Ve Skrýši tak činí jednak pomocí úsporných dialogů a vnitřních monologů, jednak prostřednictvím kresby, která skvěle zachycuje momentální rozpoložení aktérů a dá nám nahlédnout do jejich vnitřního světa plného zla, přetvářky a falešných citů.

Masasumi Kakizaki: Skrýš

Crew, překlad Anna Křivánková, 224 strany, 224 Kč

Celkové hodnocení 70 %