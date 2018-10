aš, Novinky

Polunin se stal v roce 2009 nejmladším prvním tanečníkem Královského baletu Londýně. O tři roky později ale soubor opustil kvůli skandálům, když pil a bral drogy.

Po odchodu z Londýna přijal post sólisty v Moskevském akademickém hudebním divadle a ve Státním akademickém divadle opery a baletu v Novosibirsku. Koncem dubna 2013 Polunin odešel ze zkoušky baletního představení Půlnoční expres jen pár dní před plánovanou premiérou.

Zdálo se, že tím skončila kariéra chlapce, který se věnoval baletu od dětství. V rodném Chersonu se mu věnoval od čtyř let a v osmi začal navštěvovat Kyjevskou státní taneční konzervatoř. Ve třinácti se dostal na konkurz do prestižní londýnské Královské baletní školy.

V roce 2014 mu ale pomohl fotograf a hudební režisér David LaChapelle, který ho pozval, aby natočil nový klip k písni irského zpěváka Hoziera Take Me To The Church. Zhlédlo ho 24 miliónů lidí a Polunin se vrátil k baletu.

Už není jen tanečníkem, ale také choreografem. V Praze kromě klasických a moderních děl, jimž je věnována první polovina večera, kdy dojde i na scénu z klipu Take Me To The Church, se v druhé polovině večera představí ve vlastní choreografii Satori. Scénu k ní navrhl právě LaChapelle.

Polunin se v Praze už objevil v loni v květnu, kdy byl promítán film The Dancer, který zachycuje jeho kariéru. Při té příležitosti také v Národním divadle zatančil