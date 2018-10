Lenka Hloušková, Novinky

Oceňovaný autor si svým novým filmem vzal na mušku italského premiéra a podnikatele Silvia Berlusconiho a jeho bezprostředního okolí. Ukazuje, jak často banální vztahy panují v nejvyšších sférách moci, když v nich vládne excentrický sebestředný muž, miliardář a mediální magnát.

Na své si ve filmu díky námětu přijdou zejména obdivovatelé Sorrentinova vizuálního stylu, jeho velkoleposti. Ostatně jeho model mu k tomu poskytl řadu podkladů... Právě Berlusconi totiž proslul tím, že se rád obklopoval krásnými, často velmi mladými, ženami a rozhodně se nevyhýbal dekadentním večírkům.

O nich, i o nás



"Ideologická vyprázdněnost a cynismus Berlusconiho nám po zhlédnutí filmu připadal natolik blízký tomu, co známe z Čech, že jsme s trochou nadsázky zvažovali dát tomuto filmu český název “Ciao, lidi.” Bylo by to veselé, kdyby to nebylo smutné. Přesto je to jako vždy u Sorrentina podáno velmi zábavně, v opulentních obrazech, které kontrastují s křehkou povahou lidského bytí. Klidně si můžeme namlouvat, že ten film je ,o něm‘ nebo prostě o těch ,zlých‘ mocipánech, ale pravda je taková, že ten film je ve stejné míře o těch, kteří je volí a umožňují jejich způsob vládnutí – tedy o nás," komentuje Sorrentinovu novinku šéf Aerofilms Ivo Andrle.

Silvio Berlusconi v roce 2017 vs. Silvio Berlusconi v roce 2011.

FOTO: Profimedia.cz

Hlavní roli ve filmu Oni a Silvio – v originále Loro - ztvárnil populární herec Toni Servillo. Není to ale poprvé, co v nějakém Sorrentinově filmu vystupuje jako italský premiér. Giulia Andreottiho si už zahrál v ceněném snímku Božský.

Dokonalá herecká kopie



Zatímco tehdy se i fyzicky proměnil k nepoznání, tentokrát role nevyžadovala tolik zásahů do jeho vzhledu a spočívala spíše v podrobném nastudování Berlusconiho typické „masky“, pohybů a způsobu mluvy. To se mu podle italských médií povedlo dokonale.

„Vlastně to nebylo tak těžké. Hraju někoho, kdo se chová jako hollywoodský herec,“ uvedl sám Servillo v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera.

Světovou premiéru měl snímek Loro na MFF v Torontu. Do české distribuce jej od 15. listopadu pouští společnost KVIFF Distribution. Vybrala si takto již druhý Sorrentinův film. V roce 2015, kdy také vznikla, takto českým divákům přivezla jeho Mládí.