Stanislav Dvořák, Novinky

Rolling Stones si tehdy pozvali na pódium i Sheryl Crowovou, Roberta Craye nebo Bo Diddleyho. Nová verze filmu obsahuje deset dosud nezveřejněných vystoupení a pět bonusových písní z Giants Stadium v New Jersey, které v Miami nezazněly.

Mezi skladby, které se na Voodoo Lounge Uncut objeví, patří například Not Fade Away, You Got Me Rocking, (I Can’t Get No) Satisfaction, Sympathy For The Devil nebo Jumpin’ Jack Flash.

Voodoo Lounge Tour bylo tehdy vůbec největším turné v dějinách legendární skupiny, trvalo rok a obsahovalo 134 koncertů na šesti kontinentech, které vidělo 6,5 miliónu fanoušků. Deska Voodoo Lounge získala Grammy za nejlepší rockové album.