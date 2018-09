ČTK

„V pondělí 1. října v 18.00 se ostravské veřejnosti opět po roce naskytne jedinečná příležitost přihlásit se do dalšího ročníku originálního pěveckého sboru Ostrava zpívá gospel. Registrace do sboru probíhá vždy on-line, informace i formulář najde každý zájemce na našich internetových stránkách www.ozg.cz,” řekla Filipová.

Zkoušky sboru začnou 31. října. Budou se konat každé pondělí po celý listopad v prostorách Provozu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic. Kromě těchto pravidelných zkoušek čekají sbor dvě celodenní zkoušky o víkendech a především intenzivní domácí příprava. V Multifunkční aule Gong se pak 1. a 2. prosince uskuteční tři koncerty.

Žádné přijímačky



„Nemáme žádné vstupní talentové zkoušky a může se k nám přidat opravdu každý, komu nechybí nadšení a dosáhl věku 15 let. Proto nám nezbývá, než se při každoročním přijímání členů držet prostého ale spravedlivého principu: kdo dřív přijde, ten zpívá,” doplnila Filipová.

Poprvé se projekt představil v roce 2013 a od počátku se mu podařilo vzbudit velký zájem a ohlas, který s každým dalším ročníkem narůstá. Například v roce 2016 museli organizátoři ukončit registraci do projektu už po třech dnech od spuštění, protože kapacita sboru byla zaplněna. Počet zpěváků postupně roste. Z původních 70 se vyšplhal na 170. Vstupenky na závěrečné koncerty bývají pravidelně předem vyprodány. A to i po tom, co se loni závěrečné koncerty přesunuly do ostravského Gongu s kapacitou 1500 lidí, který soubor dokázal dvakrát vyprodat.

Gospel vznikl v první čtvrtině 20. století v černošských kostelech ve Spojených státech. Vyznačuje se dominantní úlohou vokálů, texty jsou náboženské povahy, zejména křesťanské. V době rasové segregace se tento žánr vyvíjel ve dvou větvích – černošské a bílé. Ve druhé polovině 20. století se ostrá hranice postupně smazávala. V obou dvou větvích existovali interpreti, kteří zpívali jen o náboženských tématech, ale i interpreti, kteří zpívali jen o světských věcech a vystupovali v nočních klubech.