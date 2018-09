Stanislav Dvořák, Novinky

Skupina potvrdila návrat do Evropy se svým WorldWired Tour. Bude se jednat o velkolepé akce pod širým nebem na stadiónech, ale i v parcích, na letištích, a dokonce i na zámku. Série koncertů se uskuteční v období od 1. května do 25. srpna 2019.

Každá zakoupená vstupenka obsahuje výběr standardního fyzického nosiče nebo standardní digitální verze desátého a současného alba kapely Hardwired... to Self-Destruct.

Video

When doves cry

Metalová legenda známá od osmdesátých let minulého století má u nás stále ohromnou fanouškovskou základnu. Nedávno na sebe upozornila kontroverzní poctou zesnulému Princovi v podobě písně When Doves Cry. U metalových fanoušků to velké nadšení nevyvolalo. Baskytarista Robert Trujillo a kytarista Kirk Hammett občas hrají na koncertech nečekané covery, ale tentokrát byl výsledek dost bizarní.

Vstupenky budou v sítích Ticketportal a Ticketmaster za 1490–2990 Kč od 28. září. Fan Club Legacy Members nabídne lístky od 25. září a Live Nation klub od 26. září.