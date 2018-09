Stanislav Dvořák, Novinky

„Tohle bude naše poslední turné. Bude to ta nejvýbušnější a největší show, jakou jsme kdy udělali. Lidi, kteří nás máte rádi, přijďte, a jestli jste nás nikdy neviděli, tak teď je ta chvíle,“ uvedli Kiss.

Neřekli ale, kterých měst a zemí se turné týká. Na svých oficiálních stránkách napsali jen vzkaz, že detaily ještě zveřejní.

Ohlašování posledních turné je rockové klišé a mnozí už takovým prohlášením nevěří. Členové Kiss to sice neříkají každý rok, ale jednou už to udělali před 18 lety. Od té doby však hodně zestárli a mohou svůj konec myslet zcela vážně.

Image od sedmdesátých let nezměnili.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Skupina vznikla v roce 1973 v New Yorku, kde ji založili zpívající basista Gene Simmons, kytarista Paul Stanley a druhý kytarista Ace Frehley. Přišli s jednoduchou stadiónovou hudbou, výrazným make-upem, kostýmy a eponymním albem, které vydali v roce 1974.

Ke známějším albům patří Hotter Than Hell (1974), Dressed To Kill (1975), Alive! (1975), Destroyer (1976), Rock and Roll Over (1976), Love Gun (1977) nebo Dynasty s hitem I Was Made For Lovin’ You.