Jaroslav Špulák, Právo

Ivan Kral: Colors





FOTO: Warner Music

Po čtyřech letech přichází v Americe usazený český zpěvák, hudebník a skladatel Ivan Kral s novým albem. Drží se na něm svého rukopisu, který koresponduje se zvukem na rockové scéně šedesátých a sedmdesátých let.

Olympic: Trilobit





FOTO: Supraphon

Po albové trilogii Souhvězdí přichází Olympic s novinkou, která je rockovější a propracovanější. Poprvé se producentem jeho desky stal člověk zvenčí, Čechoameričan Mirek Váňa. Přizvání byli i dva mladí hudebníci světové třídy, kytarista Alex Darson a klávesák Eren Basbug.

David Guetta: 7





FOTO: Warner Music

Francouz David Guetta je ikona taneční scény. V minulosti definoval tvář EDM, když zkřížil undergroundovou dance music s mainstreamovým popem. Na novou desku si pozval sérii pozoruhodných hostů. Jsou to Sia, Justin Bieber, J Balvin, Nicki Minaj, Martin Garrix, Anne-Marie, Jess Glynne, Jason Derulo a další.

Tony Bennett a Diana Krall: Love Is Here To Stay





FOTO: Universal Music

Kanadská jazzová zpěvačka a pianistka Diana Krall vydává společně s americkým zpěvákem Tonym Bennettem desku Love Is Here To Stay. Společně na ní oslavují dílo skladatelů George a Iry Gershwinových.

Carrie Underwood: Cry Pretty





FOTO: Capitol

Americká zpěvačka Carrie Underwoodová patří mezi ty, kteří ve své tvorbě vycházejí z country a spojují ho s popem či prvky r’n’b. Tak je to i na jejím v pořadí šestém studiovém albu, které v pátek vydala.