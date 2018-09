Novinky

„Moc bych přál téhle pohádce, aby se zařadila mezi ty, na kterých jsme vyrostli a které jsme milovali a neseme si je v sobě po celý život,“ říká Ondřej Vetchý.

Režisér Marek Najbrt popisuje, co ho vedlo k tomu, že zkusil jiný žánr, než bylo v jeho dosavadní tvorbě obvyklé. „Už je to několik let, co mi můj kamarád a spoluautor tohoto scénáře Robert Geisler poprvé navrhl, abychom natočili pohádku. Tehdy se mi to zdálo absurdní, ale od chvíle, kdy jsem se stal otcem dvou malých synů, je pro mě ta představa už logická a jednoznačně přitažlivá. Proč se zase jednou nepodívat na svět z perspektivy dítěte a zároveň nevyužít své filmařské i životní zkušenosti k vytvoření příběhu pro celou rodinu?“ Scénář napsali Najbrtovi dlouholetí spolupracovníci Robert Geisler s Tomášem Hodanem.

„Čertí brko je klíčová kouzelná proprieta našeho příběhu. Je to brko, které v pekle zapisuje hříchy lidí, eviduje je a v okamžiku, kdy přesáhnou určitou hranici, tak dá povel k odnesení hříšníka do pekla,“ vysvětluje Marek Najbrt.

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků, možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat.

Čertí brko

FOTO: Punk Film

Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. Bonifác se vydává do Pytlova a hned jeho první zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné brko ukradne. Tím se spustí řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se nakonec podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky.

V roli Bonifáce uvidíme Jana Cinu - herce, zpěváka a mimo jiné vítěze soutěže Tvoje tvář má známý hlas. „Bonifác je nucen vydat se do světa a naráží tu jako mladý čert na jinakost lidí, s níž si neví rady. A v důsledku toho vzniká spousta událostí, které ale nakonec skončí pohádkovým způsobem,“ řekl Cina.

Markétku hraje Judit Bárdos. „Kdybych to měla říct jednou větou, tak bych to řekla, jak to režisér Marek Najbrt podal mně: „Hele Judit, je to totálně sympatická holka“. Takže, tak se ji snažím hrát, abych byla totálně sympatická… vlastně takové jednoduché děvče, které hledá lásku a nechce být sama,“ představuje svoji postavu herečka.

V dalších úlohách se objeví Marián Geišberg jako Markétčin otec, místní občany s přiléhavými jmény Klouzek, Křiváček a Tlachal hrají Jan Budař, Tomáš Jeřábek a Jiří Maryško. Obyvateli Pytlova se rovněž stanou Marek Daniel a Jana Plodková či Michal Dalecký, v pekle budou naopak úřadovat Václav Kopta nebo Jakub Žáček.