Stanislav Dvořák, Novinky

„To, co se stalo Woodymu, je tak pobuřující, tak nespravedlivé. Ona (Mia) jen využila hnutí MeToo a předvádí Dylan jako oběť. A celá nová generace slyší něco, co by slyšet neměla,“ uvedla Soon-Yi, která začala svůj vztah s režisérem právě v době, kdy ještě oficiálně žil s autorkou obvinění.

Samotná dcera Dylan pak serveru Vulture sdělila, že náznaky, že byla matkou zmanipulována, považuje za urážlivé. Její bratr rovněž obhajuje svou matku a dodal, že „Allen a jeho spojenci podstrkávají různé historky a pomlouvají matku, aby odvedli pozornost od sestřiných věrohodných obvinění“. Obvinil i server patřící k New York Magazine, že se málo stará o fakta a „odmítá zahrnout očitá svědectví“. Jenže úřady obvinění proti Allenovi dávno znají a důkazy podle nich nejsou. Woody Allen nikdy nebyl za nic odsouzen.

Článek pro server Vulture napsala Daphne Merkinová, která se zná s Allenem asi čtyřicet let, což veřejně zmiňuje na svých osobních internetových stránkách.

Neviditelný toxický režisér



Woody Allen se letos poprvé za půl století neozval s novým filmem. Zahraniční média už dlouho naznačují, že studia se ho chtějí zbavit, protože se bojí kampaní typu MeToo. Allen se stal toxickou osobou. Po zuřivé kampani začali někteří herci i vracet honoráře za jeho poslední známý film a s omluvným úsměvem vysvětlovat, že předtím nevěděli, jak je špatný.

Vpravo Mia Farrow, vlevo údajně zneužitá dcera Dylan

FOTO: Profimedia.cz

Naopak herec Javier Bardem uvedl, že za práci s Allenem na filmu Vicky Cristina Barcelona se „absolutně nestydí“, a také herečka Diane Keatonová, známá z Kmotra či Annie Hallové, se nepřidala do kampaně proti Allenovi.

Jeho údajně už dlouho hotový film A Rainy Day in New York ještě stále neměl kinopremiéru. Amazon, který do filmu nasypal 25 miliónů dolarů, se chová, jako by neměl zájem ho propagovat.

Neoficiálně se šušká, že Allena už v Americe nikdo nechce. „Interně panuje shoda, že Amazon nebude mít na výběr a pustí ho k vodě, i kdyby měl zaplatit tučné odškodnění,“ shrnul nedávno server The Hollywood Reporter.