Stanislav Dvořák, Novinky

Ferry patří k progresivním a ne úplně mainstreamových postavám anglické scény sedmdesátých let. Roxy Music se pohybovali v oblasti art-rocku či glam-rocku a prosluli velice zvláštním zvukem i vizuálním stylem.

Jako bývalý student výtvarného umění se hodně podílel na vizuálních aspektech své tvorby a tvořil také originální a kontroverzní obaly desek. Desky Roxy Music i následná sólová alba jsou považována za poměrně nadčasová.

Dvaasedmdesátiletý hudebník má na svém kontě patnáct studiových alb, to poslední s názvem Avonmore vydal v roce 2014. Do podvědomí širší veřejnosti se dostal především hity Slave To Love, Don’t Stop The Dance, Kiss And Tell nebo coververzemi hitů Boba Dylana.

Vstupenky budou v sítích Ticketmaster a Ticketportal od 21. září.