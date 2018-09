Radmila Hrdinová, Právo

Inspirací tvůrčího týmu se stala estetika doby vzniku opery, jež poprvé zazněla při slavnostním otevření ND v roce 1881. Do živých obrazů zasazených do monumentálního zlatého rámu vjíždějí postavy ve stylizovaných pózách na pohyblivých pásech a tvoří statická malebná seskupení.

Pozadí obrazů napodobuje či přímo cituje malířská díla Generace Národního divadla v duchu uměle vytvořené slovanské mytologie Rukopisů. Z nich čerpají i kostýmy kombinující archaičnost s obrozeneckými čamarami, masivní copaté paruky či kašírované dekorační prvky.

Adam Plachetka se poprvé představil v roli Přemysla.

FOTO: Hana Smejkalová

Kdyby u této estetiky tvůrci důsledně setrvali a scénické dění jí přizpůsobili, mohla vzniknout sice statická, ale stylově čistá a v historické budově ND i pochopitelná inscenace.

Leč postavy jednají vedle stylizace i rádoby realisticky, zlatý rám nerespektují, k malířské inspiraci záhy přibude projekce, filmové dotáčky a balet, přičemž se vším se zachází dosti popisně.

Základním výrazovým prostředkem nové Libuše jsou živé obrazy.

FOTO: Hana Smejkalová

Stadičtí zemědělci se snopy v rukou připomínají kolchozníky, přes scénu popojíždí Přemyslovo rádlo, zatímco v pozadí pochoduje delegace s běloušem přes louku jak z filmových oper let dávno minulých a do Libušina proroctví bůhvíproč poletuje pták na svítícím modrém pozadí jak z předvolebního spotu ODS. A vše skončí odhalením základního kamene ND. Výsledkem je nikoli důstojný hold, ale stylově a výrazově nesourodý slepenec.

Hudební nastudování Jaroslava Kyzlinka zvukovou okázalostí a volnými tempy podporuje dojem vnější monumentality inscenace. Jeho pojetí ale postrádá lyriku a cit, což platí i o většině pěveckých výkonů. Dana Burešová má pro Libuši ženskou líbeznost a lyričtější pojetí by jejímu hlasu slušelo, kdyby v nerovném souboji s permanentně hutným orchestrem nebyla tlačená do dramatických poloh. Kde má prostor pro intimnější výraz, je její Libuše působivá.

Inscenace končí odhalením základního kamene Národního divadla.

FOTO: Jakub Gulyás

Adam Plachetka překvapil nedostatkem barytonového témbru, jeho hlas zní nezvykle tenorově a ačkoli part zazpíval suverénně, jeho Přemysl citem publikum rozhodně neuchvátil.

Spolehlivý pěvecký výkon podali Maria Kobielska jako Krasava, Jiří Sulženko jako Lutobor, František Zahradníček jako Chrudoš i Jaroslav Březina jako Šťáhlav.

Hodnocení: 60 %