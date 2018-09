Vladimír Říha, Právo

Uvedená píseň americké dvojice Burt Bacharach (hudba) a Hal David (text) pomohla nastartovat v 60. letech kariéru afroamerické zpěvačky. Vyšla v ní, stejně jako nedávno zesnulá Aretha Franklinová, z gospelu.

Dionne Warwicková, sestřenice Whitney Houstonové, pochází z New Jersey a svým charakteristickým podáním byla v 60. a 70. letech spojena nejvíce s písněmi Bacharacha a Davida (Say a Little Preyer, Walk on By, Anyone Who Had a Heart a mnoho dalších). Během kariéry získala i pět cen Grammy. Ve svých 77 letech přijíždí do Prahy se skupinou a se synem Davidem Elliotem a vnučkou Cheyenne.

Po smrti své přítelkyně Arethy Franklinové se rozhodla věnovat zbylé koncerty probíhajícího turné její památce. Na tom pražském dojde i na premiéru písně, kterou pro ni napsal slovenský hudebník Eugen Bokos. Warwicková ji přijala a v Praze s Bokosovým doprovodem uvede.