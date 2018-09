Novinky

Toho dne na podzim roku 1928 jsou dva symboly československé demokracie na vrcholu, stejně jako celé Československo. Jejich kniha, která vznikala celý rok, je konečně hotová. Karel Čapek proto vyhledá v zámecké zahradě prezidenta Masaryka a chce mu nabídnout část honoráře za knihu jejich hovorů, která vzniká k 10. výročí stále mladé republiky. Prezident ale není v dobrém rozmaru, jeho dcera mu totiž zakázala knihu vydat. Toto setkání nebude snadné.

Natáčelo se na jaře v autentickém prostředí, kde Čapek s Masarykem své hovory skutečně vedli.

FOTO: Bontonfilm

Čapek nemůže nechat celou situaci bez odezvy a nechává se zatáhnout do vzrušené a dramatické debaty. Debaty o světě, o politice i politicích, o Češích i do osobní debaty o lásce, o ženách a zradách. Masaryk ukazuje, že není pouze tatíček zakladatel a chladná ikona z učebnic, ale muž z masa a kostí. Vedle svých dějotvorných myšlenek odhaluje schopnost intrik a hovoří i o svém mileneckém poměru a znovuobjevené sexualitě.

Střet dvou velikánů z různých generací má výbušný potenciál, přestože jejich jedinou zbraní jsou vycházkové hole a slova.

Martin Huba (vpravo) jako Tomáš Garrigue Masaryk a Jan Budař jako Karel Čapek.

FOTO: Bontonfilm

Režisérem filmu je Jakub Červenka, scénář připravil Pavel Kosatík, jako kameraman film nasnímal Jan Malíř. „Je to film o dvou mimořádných mužích a také o tom, že emoce mohou být někdy silnější než myšlenka. Dokonce i u tak výjimečných lidí,“ říká režisér Jakub Červenka. Pavel Kosatík vycházel při psaní scénáře ze samotné knihy, která vyšla v roce 1928 u příležitosti 10. výročí založení Československa, ale i z dosud nezveřejněných Masarykových dopisů. „Masaryk a Čapek jsou dost možná tím nejlepším, co jsme během sta let měli. Do jejich příběhu v přímém přenosu jsme chtěli vložit celý jejich život a dynamiku,“ dodává Kosatík k samotnému filmu.

Film vznikl nejen k 100. výročí vzniku Československa, v letošním roce navíc uplyne 80 let od smrti Karla Čapka. Samotnému natáčení předcházely rešerše dobových materiálů i důkladné herecké zkoušky. Natáčelo se na přelomu dubna a května letošního roku v autentickém prostředí zámku v Topoľčianech, kde dva velikáni české demokracie své debaty kdysi vedli.