Predátor: Evoluce

Predátoři se geneticky zdokonalili pomocí DNA jiných vesmírných bytostí. Když jeden kluk nešťastnou náhodou zapříčiní jejich návrat na Zemi, vůbec není jisté, kdo před nimi ochrání lidstvo tentokrát. Najde se někdo, kdo nebude jen lovná zvěř, ale dokáže se jim postavit jako rovnocenný soupeř?

Predátor: Evoluce, USA 2018, akční sci-fi, 108 min., režie: Shane Black, hrají: Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munnová a další.

Malá čarodějnice

Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, který se každoročně koná na vzdálené hoře. Její společník, starý moudrý havran Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale malá čarodějnice ho neposlouchá. Pozoruje slavnost ukryta za keři, je však prozrazena a hlavní čarodějka baba Bimbula jí uloží, že se do roka musí stát dobrou čarodějkou. Dívenka se hned pustí do učení, ale má to háček...

Malá čarodějnice, Německo/Švýcarsko 2018, pohádková fantasy, 103 min., režie: Mike Schaerer, hrají: Karoline Herfurthová, Suzanne von Borsody, Eveline Hallová, Michael Gempart a další.

Spolu to dáme

Nezodpovědný floutek Lenny dostane na starosti patnáctiletého kluka Davida s vážně nemocným srdcem. Prognóza říká, že šestnáctých narozenin už se nejspíš nedožije. Lenny pojme péči zcela po svém, bez pravidel. Jestli má David umřít mladý, nemá smysl dělat domácí úkoly. Zato striptýz aspoň jednou v životě vidět musí!

Spolu to dáme, Německo 2017, drama/komedie, 104 min., režie: Marc Rothemund, hrají: Elyas M´Barek, Philip Schwarz, Nadine Wrietzová a další.