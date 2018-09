Jaroslav Špulák, Právo

Letošní Létofest začal v polovině července v Pardubicích a přes zastávky v Českých Budějovicích, Brně, Ostravě, Olomouci, Karlových Varech a Plzni doputoval k víkendovému finále. Liberecká přehlídka současně ukončila letošní festivalovou sezónu, protože žádné větší akce s přídomkem festival již pod širým nebem naplánované nejsou.

„Po dvou ročnících jsme přesvědčeni o tom, že Létofest je životaschopný. Ostatně zastávka v Liberci je toho důkazem. Máme ale od lidí pozitivní ohlasy na všechny naše akce,“ řekl Novinkám.cz dramaturg Pavel Vlašín.

Skupina Kabát uzavřelo festival ve velkém stylu.

FOTO: Petr Horník, Právo

Skupina Wanastowi Vjecy zahrála starší i nové skladby.

FOTO: Petr Horník, Právo

Hvězdami letošního ročníku, který své zastávky opět rozprostřel do velkých měst, byly skupiny Kabát, Chinaski, Wanastowi Vjecy, No Name, Mig 21, Iné kafe, také Anna K., Marek Ztracený či Sebastian.

„Program je postavený na českých a slovenských interpretech a v tomto duchu budeme příští rok pokračovat,“ vysvětlil Vlašín. „Zjišťovali jsme sice možnost pozvat zahraniční kapely, ale dospěli jsme k závěru, že ty, které by byly pro české publikum zajímavé, by nebylo v našich silách pro putovní festival zaplatit.“

Osm měst, ve kterých se Létofest konal, by se v příštím roce nemělo měnit, byť v některých dojde ke změně místa konání. „Jestli budeme někdy festival rozšiřovat, pak by to mohlo být o Prahu. Nebude to příští rok, ale výhledově bychom se o to možná pokusili. V Praze je však kulturního vyžití hodně a je otázkou, jestli tam má smysl další festival dělat,“ řekl Vlašín.

Wanaswtowi Vjecy na Létofestu v Liberci.

FOTO: Petr Horník, Právo

Diváci byli v Liberci spokojeni.

FOTO: Petr Horník, Právo

Letos v létě se v České republice uskutečnilo několik putovních festivalů. Vedle Hradů CZ, Kryštof Kempů nebo nového Přehrady Festu je Létofest dalším z nich. Jaké má přednosti?

„Jsme městský festival, který má program pro celou rodinu, tedy i pro děti. Sázíme rovněž na skvělý zvuk, prvotřídní techniku, velké pódium, čistotu a také pestrý hudební a doprovodný program. Do budoucna zrušíme stanové městečko a našim návštěvníkům spíše doporučíme hotely, se kterými se dohodneme na nižší ceně pro ně. Také se budeme snažit být všude co nejvíce v centru města,“ konstatoval Vlašín.

Největší návštěvnost měl letos Létofest v Ostravě, kam přišlo více než jedenáct tisíc diváků. Liberec byl v pomyslné tabulce návštěvnosti druhý.