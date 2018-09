jaš, kul, Právo

„Budu zpívat anglicky a také španělsky některé klasiky, které jsem nezpíval už roky. Můj cíl je, aby každý, kdo přijde na koncert, odcházel domů šťastný, odpočinutý ale také unavený od všeho toho tancování a zpívání se mnou,“ sdělil Ricky Martin.

Na cestě do Prahy ho budou doprovázet jeho děti, devítiletá dvojčata Mattea a Valentina, které vychovává se svým manželem Jwanem Yosem. „Mé děti jsou pořád se mnou. Je to tak od doby, co se narodily. Manžel se mnou cestuje, když mu to práce dovolí,“ prozradil.

Ricky Martin aktuálně také pracuje na nové desce a připravuje další větové turné. Nadále se věnuje i charitativním projektům v Nadaci Rickyho Martina, která pomáhá znevýhodněným dětem.

Šestačtyřicetiletý zpěvák, vlastním jménem Enrique Martín Morales, se na hudební scéně objevil v roce 1984. Od té doby má na svém kontě deset studiových alb, k tomu vydal i dvě koncertní a osm kompilačních. Dosud prodal na 85 miliónů nosičů.