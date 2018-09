Stanislav Dvořák, Novinky

Baskytarista Robert Trujillo a kytarista Kirk Hammett občas hrají na koncertech nečekané covery, ale tentokrát to bylo dost bizarní. Vybrali si When Doves Cry od soul-funkového Prince a svým přístupem skladbu zbavili většiny dobrého, co v ní původně bylo.

„I když se vám tahle písnička nelíbí, pobavte se tím. Strávili jsme s tím nějaký čas,” řekl fanouškům Trujillo.

Reakce na video byla na internetu mohutná a převážně negativní. ”Je to mnou, nebo to zní naprosto příšerně?“ napsal jeden z fanoušků.

Baskytarista Robert Trujillo

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Ti znějí jako dva puberťáci, kteří zkouší v garáži,“ doplnil druhý. „Nezazlívám Jamesovi a Larsovi, že se nezúčastnili této zhůvěřilosti.“

„Trapné,“ uzavřel stručně další.

Metallica je momentálně na dlouhém turné po Americe, které skončí až v březnu. Žádný koncert v ČR aktuálně neplánuje. Není to poprvé, co skupina experimentuje v jiném žánru a vyvolává nenávist starých fanoušků. Když vydali desku Lulu s Lou Reedem v roce 2011, nejen kritici byli v rozpacích. Reed uvedl, že mu fanoušci skupiny Metallica dokonce vyhrožovali smrtí.