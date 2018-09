Stanislav Dvořák, Novinky

Herečka Shailene Woodleyová, která hrála jednu z hlavních postav, prozradila detaily serveru The Hollywood Reporter.

„Moje postava má teď velmi odlišnou dějovou linku, což je báječné, ale u ostatních to jde do hloubky. Bude to hodně emocionální, ale současně pořád ještě komediální, má to odlehčené momenty, ale nebojí se to ukázat i špínu,“ vysvětlila.

„Tento dramatický seriál se hrabal v mnoha pravdivých věcech, před kterými se Amerika schovává. Domácí násilí se tak často neprobírá, protože je to příliš opravdové a obvyklé. Je snadnější být ticho než se do toho ponořit a jít do hloubky. A tahle druhá řada určitě jde ještě hlouběji,” dodala.

První řada seriálu Sedmilhářky

FOTO: HBO

Ve druhé sérii se má objevit i Meryl Streepová vedle starých postav, které ztvárňují Zoe Kravitzová, Nicole Kidmanová a Reese Witherspoonová.

V nové sérii se objeví Meryl Streepová (vlevo).

FOTO: HBO

První série Sedmilhářek se odehrávala v luxusním kalifornském městečku, kde bydlí bohatí, štíhlí, pohlední, bílí Američané, kteří nosí značkové oblečení a široce se usmívají. Ve velkých krásných domech se ale dá najít dost lží, podrazů i zločinů.

V úvodu obvinili šestiletého syna svobodné matky, která jako jediná v sousedství není bohatá, že škrtil holčičku. Nikdo ho sice neviděl, to ale nezabrání úspěšné kariéristce Renatě (Laura Dernová), aby rozpoutala hysterii a vyhlásila válku chlapcově rodině a všem kolem ní.

Seriál natočený podle stejnojmenného románu měl obrovský úspěch u kritiky i u diváků a měl také přirozený konec, který nevybízel k pokračování. Režisér Jean-Marc Vallée v roce 2017 tvrdil, že nemůže mít pokračování, protože by tím příběh zkazili. Společnost HBO však vyměnila režiséra a točí dál.