Stanislav Dvořák, Novinky

Dříve se uváděl název filmu Die Hard: Year One, ale podle serveru Joblo to bude definitivně McClane. Oznámil to producent Lorenzo di Bonaventura, který tvrdí, že název má naznačit, že příběh bude mnohem víc než předchozí díly zkoumat postavu policisty Johna McClanea.

Bruce Willis se nepochybně vrátí jako hlavní hrdina, ale tvůrci připouštějí, že tam bude i druhý hlavní herec, mladší verze neohroženého poldy, protože film bude vyprávět ve dvou časových rovinách a jedna z nich se odehrává v sedmdesátých letech, kdy McClane začínal.

Bruce Willis s filmovým synem (Jai Courtney)

FOTO: CinemArt

„Nevím, jak by se dělala Smrtonosná past bez Bruce... Podíváme se, jaký byl John McClane ve věku kolem dvaceti, ale stejně zásadní je jeho šedesátiletá verze,“ uvedl producent.

Nedávno uvedl další z producentů, Len Wiseman, že začnou natáčet už brzy, ale zatím se tak nestalo. V létě se hodně piloval scénář, točit se snad začne během pár měsíců. Producenti také neoznámili, kdo bude mladého McClanea hrát, stejně tak se neví ani o žádné hlavní ženské postavě, která tam vždy byla.