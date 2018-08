ČTK

Zpěvačka byla uložena do pozlacené rakve, stejnou barvu měly i její šaty. Do kostela apoštolské církve v Detroitu, kde se pohřeb konal, tělo ženy s výjimečným hlasem přivezl Cadillac LaSalle z roku 1940. Stejný vůz podle deníku USA Today vezl v roce 1984 i tělo jejího otce C. L. Franklina, který byl známým reverendem a bojovníkem za lidská práva.

Vnučka Arethy Franklinové Victorie pronáší smuteční řeč. V pozadí bývalý americký prezident Bill Clinton.

FOTO: Mike Segar, Reuters

Dorazil i Stevie Wonder



Pohřeb byl prolnut projevy a hudebními vystoupeními, zazpívali mimo jiné Chaka Khanová, Jennifer Hudsonová, Ronald Isley a Stevie Wonder. Organizátoři nicméně předem ujišťovali, že poslední rozloučení bude pieta a ne show. Pieta se ale nesla v uvolněné atmosféře a hosté se během hudebních vystoupení pohupovali do rytmu.

Bývalý americký prezident Bill Clinton během smutečního obřadu.

FOTO: Mike Segar, Reuters

Biskup Charles Ellis, který stál za přípravou pohřbu, chtěl, aby pieta posloužila ostatním i jako duchovní probuzení. "Nezáleží na tom, kolik peněz máte. Nezáleží na tom, jak slavní jste, protože na konci dne všichni skončíme v rakvi," řekl. "Tohle je skutečný život, který prožíváme," dodal.

Aretha Franklin v roce 2011

FOTO: Paul Sancya, ČTK/AP

Obama nedorazil



Před příjezdem rakve s pozůstatky čekaly před kostelem stovky fanoušků Franklinové. Objevily se spekulace, že pohřbu bude přítomen i Barack Obama, který byl prvním a zatím jediným černošským prezidentem USA. Na jeho inauguraci v roce 2009 mu Franklin podobně jako Clintonovi zazpívala. Mluvčí Obamových ale stejně jako na počátku tohoto týdne prohlásil, že někdejší prezident s bývalou první dámou v kostele nebudou.

Aretha Franklin v roce 1973

FOTO: Anonymous, ČTK/AP

Veřejnost se s Franklinovou mohla rozloučit v úterý a ve středu v rotundě detroitského Muzea afro-amerických dějin Charlese H. Wrighta, kde bylo její tělo vystaveno v pozlacené rakvi a kam přišly tisíce lidí.