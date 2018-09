Šárka Hellerová, Právo

Koncerty se uskuteční ve dnech 24., 25. a 26. září, přičemž poslední večer bude album pokřtěno. Ten den totiž připadá na datum Gershwinova narození.

Mitch Winehouse, otec zesnulé zpěvačky Amy Winehouseové, poskytl Právu o desce rozhovor.

Jak vzpomínáte na své loňské narozeniny?

Strávil jsem je velmi příjemně zde v Praze. Slavili jsme na lodi na Vltavě, na které se hraje jazz.

Místo prý Jan Smigmator vybral mimo jiné symbolicky proto, že jste v minulosti hrál s kapelou na výletních lodích.

To je pravda, vydržel jsem tu práci dělat více než čtyřicet let, přestože se mi na moři dělalo špatně. Nicméně to byl příjemně strávený čas. Hrávali jsme na lodích, které se plavily po Středozemním moři a v Karibiku.

Mitch Winehouse (vlevo) a Jan Smigmator

FOTO: Lucie Levá

Vraťme se k vaší oslavě. Tu noc prý vznikl nápad nahrát společné album.

Ano, povídali jsme si a začali jsme mluvit o tom, že by bylo hezké nahrát album písní, které oba milujeme. Jana napadlo, že by to mohla být Gershwinova hudba, protože na letošní rok připadá sto dvacáté výročí jeho narození.

Mně se ta myšlenka velmi zalíbila, protože Gershwin napsal jedny z nejkrásnějších skladeb všech dob. Ten projekt se mi ihned zalíbil a jsem rád, že jsme ho realizovali.

Co máte na Gershwinově hudbě rád?

Líbí se mi, že pro něj, stejně jako pro Irvinga Berlina a řadu dalších, nebyla angličtina prvním jazykem. Pro tyhle dva byla rodným jazykem ruština, i když Gershwin už se v Americe narodil. Přesto psali v angličtině nádherné písně.

Připomíná mi to mé dětství. Ještě moji prarodiče anglicky neuměli vůbec. Obdivuji, že tito skladatelé přesto dokázali s kouzlem jazyka nádherně pracovat. Psali jinak než třeba Cole Porter.

Jaká píseň na vašem novém albu je pro vás nejzásadnější?

Miluji skladbu Someone To Watch Over Me, kdysi jsem ji zpíval dětem. A mám rád i píseň Not For Me. Obě zpívám už více než pět desetiletí a pořád se mi zdají nesmírně krásné.

Mít možnost je nahrát mi udělalo velkou radost. Líbí se mi i aranže, které připravil pianista Vladimír Strnad. Přece jen některé ty písně jsou už téměř devadesát let staré, tedy lehce staromódní, a nové aranže je oživily.

Co vás na práci s Janem Smigmatorem bavilo?

Máme stejné zájmy. Milujeme krásné písně a zpěv. A máme podobný přístup k vystupování. Jan je skvělý zpěvák a rád se baví. Ani jeden z nás není příliš vážný. Máme rádi legraci. To je podle mě klíč k tomu, aby se dobře bavilo i publikum.

Samozřejmě ale ne všechny písně je možné podávat s humorem, některé by se tím zničily. Také jsem byl nadšen z hudebníků, kteří na albu hrají. Skvělí byli například americký saxofonista Scott Hamilton a trumpetista Juraj Bartoš.

Jak budou vypadat zářijové koncerty v Praze?

Rád bych zdůraznil, že nebudeme hrát jen Gershwina. Repertoár ještě dolaďujeme, aby celý večer příjemně plynul, nicméně zazní i skladby jiných skladatelů. A rozhodně se chystám vyprávět pár vtipů v češtině.

Co vám v dnešních dnech dělá největší radost?

Můj vnuk a vůbec celá rodina. Jsem rodinný typ. Vnuka vídám dvakrát třikrát týdně a chodíme třeba na fotbal. A beru ho k moři, to má rád. Poté, co jsme ztratili mou dceru Amy, což byla hrozná tragédie, přináší tohle dítě radost do našich životů. A i moji synové jsou dobří lidé, to mě těší.

Amy Winehouseová zemřela v roce 2011.

FOTO: ČTK