Jaroslav Špulák, Právo

Podzimní turné letos plánují skupiny Mandrage, Arakain, Gaia Mesiah, Zemětřesení, společnou sérii vystoupení Vypsaná fixa a Mňága a Žďorp i Imodium a Portless. Na pódiích se na podzim představí i slovenští Elán či Pavol Hammel.

Plzeňská skupina Mandrage má za sebou úspěšné jarní turné a před sebou jeho podzimní pokračování. Odstartuje 5. října koncertem v Boskovicích a následně zamíří do Bratislavy. Potom se vrátí na území České republiky a poputuje jím až do 24. listopadu, na kdy je naplánovaný poslední koncert série v Hořovicích.

Kapela slibuje, že zahraje nejen novinky z letošního alba Po půlnoci, ale také své největší hity z desek starších. A jak ukázala již na jaře, její vystoupení budou i pastvou pro oči.

Skupina Chinaski odstartuje své podzimní koncertní turné 5. října v Uherském Brodu. Série čítá sedmnáct koncertů a skončí 7. prosince v Třebíči a následně třemi koncerty v Praze. Turné bude v několika ohledech speciální. Jednak se kapela podívá do mnoha měst, v nichž ještě nikdy nehrála nebo v nich minimálně patnáct či dvacet let nekoncertovala. Navíc s sebou přiveze zmenšenou festivalovou show. Kapela má už na některých místech vyprodáno nebo se vyprodání blíží.

K novému albu EvoLucie naplánovala koncertní sérii kapela Lucie. 13. listopadu ji zahájí v Ostravě a pokračovat bude dvěma koncerty v Brně (17. a 18. 11.), třemi v Praze (22.-24. 11.) a posléze se přesune do Košic a Bratislavy.

David Koller (vlevo) a Robert Kodym z Lucie loni na Soundtracku Poděbrady.

Arakain odstartuje své turné 5. října ve Znojmě a jeho závěr je naplánovaný na 15. prosince ve Velkých Pavlovicích. Během dvou měsíců zavítá legendární česká metalová formace na dvanáct míst. Mimo jiné navštíví Plzeň, Tábor, Krnov, Olomouc, Jindřichův Hradec nebo Jablonec nad Nisou.

Skupina při koncertech odehraje celou desku Apage Satanas, jež vyšla před dvaceti lety. Zachová i pořadí písniček. Jedna z nejoblíbenějších nahrávek Arakainu se vyznačuje příklonem k melodičtějšímu stylu jeho dříve thrashmetalového projevu.

V původní sestavě se zpěvačkou Markou Rybin, kytaristkou Santou Morellou, bubenicí Mišou M a australským baskytaristou Joshem Stewartem zahájí 1. listopadu v Kutné Hoře turné formace Gaia Mesiah. Na sérii koncertů zakončené 30. listopadu v Dobříši představí nové album Excellent Mistake, které vyjde na konci září.

Nesemletí pseudobyznysem

Po pěti letech spolu skupiny Vypsaná fixa a Mňága a Žďorp opět vyrazí na turné nazvané TugedrTůr. Jeho start je naplánovaný na 10. listopad v Třebíči, zahrnuje sedm koncertů, poslední se uskuteční 8. prosince v Havířově.

Mňága a Žďorp ve Foru Karlín

„Je příjemné vyrazit na koncerty s lidmi téměř totožné krevní skupiny, s kapelou stále ještě nesemletou hudebním pseudobyznysem, která se pořád snaží vymyslet cosi svého a jedinečného. O to se snažíme také, takže pak můžeme rovnou na pódiu pozorovat, jak a jestli se nám to daří,“ uvedl zpěvák Mňágy a Žďorp Petr Fiala.

„S Mňágou a Žďorp se známe dlouho. Jsou to kámoši, a hlavně je to kapela, která funguje podobným způsobem, systémem a duchem jako my. Na minulé společné šňůře se ukázalo, že existuje plno lidí, kteří poslouchají obě kapely a tohle spojení jim po pěti letech, doufám, zase udělá radost,“ sdělil zpěvák a kytarista skupiny Vypsaná fixa Márdi.

Na pódia vyrazí po delší době i zpěvák Daniel Landa. U příležitosti svých padesátin vystoupí v šesti halách, přičemž první set se odehraje 24. října v Bratislavě. Potom se už přesune do České republiky a zahraje 27. října v Brně, o dva dny později v Ostravě, 31. října v Pardubicích, 2. listopadu v Českých Budějovicích a vše završí vystoupením 4. listopadu v pražské Tipsport Areně, které je už vyprodané.

Daniel Landachystá koncerty k životnímu jubileu.

Na koncertech bude pódium uprostřed hal. „Chtěl jsem, aby se přímo k němu, tedy dopředu, dostalo co nejvíce lidí. Koncert tak pro ně bude zajímavější. Myslím si však, že něco takového dělám naposledy. Musím totiž celý koncert přizpůsobit kruhovému pódiu a nebudu si moci dovolit věci, které umožňuje klasické postavení scény,“ řekl Právu Landa.

Na společné No Man Tour 2018 spolu pojedou skupiny Imodium a Portless. Název turné No Man je zároveň i název společného singlu, který kapely vydají. První koncert se odehraje 26. října v Liberci, vše skončí 8. prosince v chrudimském R-klubu. V Praze se zastaví 22. listopadu, v Brně 30. listopadu.

„Hlavní myšlenkou turné i singlu No Man je stádovité chování společnosti a její hloupnutí. Narážíme na to, že člověk je chytrý tvor, ale dav je hloupý. Je to jistý druh protestu,“ říká Kryštof Michal, zpěvák pražských Portless.

„Vyrazit na turné s Portless je skvělý nápad a jsem rád, že ta možnost přišla. Máme mnoho společného, nejen ve vnímání hudby, ale společnosti jako takové. Jsme přesvědčeni, že tak to mají i fanoušci obou kapel,“ říká zpěvák a kytarista broumovského Imodia Thom.

Koncertní série čeká rovněž projekt Zemětřesení, který si letos připomíná pětadvacet let od vydání dosud jediného alba s písněmi Jiřího Schelingera nazvaného prostě Zemětřesení. Kapela sestavená na základě hlasování fanoušků v roce 1992 vydala letos reedici alba a chystá pokračování.

Zpěvák Milan Schelinger, kytarista Miloš „Dodo“ Doležal, baskytarista Vlasta Henych a bubeník Štěpán Smetáček vyjedou na turné 18. listopadu z pražského Paláce Akropolis. Zastaví se 20. 11. v Liberci, 21. 11. v Českých Budějovicích, o den později v Plzni. 26. listopadu v Bratislavě, 27. listopadu v Brně a sérii ukončí 28. listopadu v Ostravě a o den později ve slovenském městě Vrútky.

Elán oslaví padesátiny

Scénu, které budou vévodit velké ledkové stěny, jež obrazem fanoušky provedou po klíčových momentech kapely i historii Československa, nabídne výročního turné Elán 50. Slovenská skupina se na podzim představí 12. října v Ostravě, 18. 10. v Hradci Králové, 20. 10. v Brně a po slovenské části se vrátí do Čech a vystoupí 18. prosince v Ústí nad Labem a o dva dny později turné zakončí koncertem v pražské O2 areně.

Skupina Elán slaví padesátku.

„S vizuálním konceptem scény přišel Vašo Patejdl. Přijde nám skvělé na výročním turné k padesátinám zavzpomínat nekomentovanými záběry z archívu. Vybíráme jak videa z historie kapely, tak i historie Československa, protože vývoj našich obou zemí ovlivňoval události v Elánu,“ řekl manažer Elánu Michal Čimera.

„Na turné lidé uvidí nový program postavený hlavně na hitech, který okoření smyčce nebo tři vokalistky. Vše jsme pojali ve velkém,“ dodal.

Slovenský hudebník Pavol Hammel v rámci své The Best of Tour zahraje na podzim také na čtyřech koncertech v České republice. Mezi 16. a 27. říjnem se představí v Břeclavi, Brně, Praze a Olomouci. Hammel celé česko-slovenské turné věnuje památce svých zesnulých spoluhráčů Mariána Vargy a Fedora Freša. Na postu baskytaristy nedávno zemřelého Freša nahradí Anton Jaro, který s Hammelem nahrával album Stretnutie s tichom z roku 1978.

„Po těchto nečekaných úmrtích přátel a spoluhráčů se určitě jedná o poslední turné skupiny Prúdy z jednoduchého důvodu, z legendární kapely jsme zůstali jen dva - Fero Griglák a já,“ podotkl pro ČTK Hammel.

Na koncertní turné vyjedou i mnohé další skupiny. Podzim u nás bude plný zajímavých halových i klubových vystoupení našich a slovenských skupin.