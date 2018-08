jaš, kul, Právo

Oko za oko je jedna z nejnovějších písní, které pětadvacetiletá Buociková napsala. Moderní aranže, jež respektují současné trendy na světové poprockové scéně, jí dal producent Dan Friml.

Záběr z natáčení klipu k písni Oko za oko

FOTO: The Barn Production

„Písnička vychází z konkrétní situace, kdy jsem se jednomu mně velmi blízkému člověku snažila pomoct vyřešit poměrně těžkou životní etapu, přičemž on byl v rozpoložení, kdy by kolem sebe nejradši – obrazně řečeno – střílel. Říkala jsem mu, že není řešení vracet ránu ránou, což jinými slovy zpívám v té písničce. Oko za oko je takový apel na to, abychom se snažili řešit věci, pokud možno, s nadhledem a neopláceli to špatné, co se nám v životě čas od času děje, stejnou měrou,“ říká zpěvačka.

Videoklip režírovala a produkovala The Barn Production, kameru vedla Daniela Neumanová a spoluautorem námětu je Michal Skořepa.

„Natáčelo se v Roudnici nad Labem ve starých strojírnách a v ateliéru doma u Daniely. Celý proces probíhal díky pohodovému týmu a hercům naprosto hladce,“ vysvětluje Buociková.

Eliška Buociková s písničkou Oko za oko debutuje.

FOTO: Lucie Levá

Na podzim se chystá na koncertní pódia. Vystupovat bude již se svou novou skupinou, která vznikla během léta. Současně pracuje na písničkách pro své první album, které natočí ve stejném týmu a studiu, jako tomu bylo u singlu Oko za oko.