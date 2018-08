Jaroslav Špulák, Právo

Poslech pěti písniček, které Support Lesbiens novinářům při návštěvě studia pustili, prozradil, že Marco dal formaci svým hlasem jinou tvář a společně si dali záležet na zvukové, aranžérské i produkční stránce. Na místě byli všichni členové kapely i Ecson Waldes. „Pilujeme finální verze skladeb a dokončujeme mix,“ přibližuje na uvítanou producent.

Album je společným autorským dílem kapely. Nabídne jedenáct písní, přičemž na většině z nich muzikanti zůstali věrní angličtině v textech. Výjimkou je Hazardér, o jehož text se postaral Ondřej Ládek aka Xindl X. Na desce ale bude i jeho anglická verze. Jeden text pak napsala Marley Wildthing.

Kytarista Hynek Toman o novince říká: „S příchodem nového zpěváka se změnil nejenom zvuk kapely, ale i přístup k muzice. Můžeme si teď dovolit dělat ji trochu jinak, někdy i tak, jak jsme v minulosti třeba chtěli, ale z různých důvodů jsme nemohli.“

Support Lesbiens s producentem Ecsonem Waldesem (vpředu) ve studiu Biotech.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Tvrdí, že album bude klidnější než předešlá dvě. „Název Glow, tedy Záře, vyplynul přirozeně. Každá z jedenácti písní září jinou barvou, energií a emocí. Temné odstíny pro mě nesou Ocean, People nebo Movin’ On, která je rok stará a je nejstarší na desce. Naopak New Generation doslova svítí. A pustili jsme se i do klidnějších tónů, které nás opravdu bavily,“ konstatuje.

Říká o sobě, že je největším příznivcem anglických textů v kapele. Nebrání se ale návrhům jiných, a tak když za ním přišel bubeník Rae s tím, že by i na novou desku mohli natočit jednu píseň s českým textem, nebyl proti.

„Řekl jsem, že to vyzkoušíme. Vybrali jsme písničku a dohodli se, že si necháme český text napsat. Oslovili jsme Xindla X, což byla sázka na jistotu. Zhostil se toho skvěle, zachoval frázování i námět původního anglického textu. Na začátku se nás jen zeptal, proč má psát český text, když ten anglický je tak dobrý,“ usmál se Toman.

Multižánrový zpěvák

Nový zpěvák Marco je multižánrový zpěvák, hudebník a vlastně i posluchač. Soudí, že takové bude i album Glow. „Budou na něm balady, tvrdší věci, moderní hiphopový break i třeba gospel, zkrátka všechno, co mě kdy v hudbě ovlivnilo,“ prozrazuje.

Jeho devizou je dobrá angličtina, se kterou obvykle nemají problém ani rodilí mluvčí. „Jsem detailista, takže se do věcí hodně ponořím a snažím se je vycizelovat. Platí to o textech i melodických linkách. Odmalička jsem se navíc pohyboval v prostředí, ve kterém se mluvilo anglicky. Nikdy jsem v anglicky mluvících zemích nežil, ale hodně jsem cestoval. Také jsem vždy poslouchal anglofonní muziku,“ prozradil

Producent Ecson Waldes točí se skupinou Support Lesbiens již třetí album. Pokaždé to bylo s jiným zpěvákem, takže zažil práci s Kryštofem Michalem, Czendou Urbánkem a nyní i s Dušanem Markem.

„Dušan přichází s bohatými aranžemi svých pěveckých linek, má je podrobně rozepsané a precizně je vystavuje. Pracuje jako opravdový muzikant, není to typ zpěváka, který přijde s textem, nazpívá ho a jde domů,“ říká.

„Support Lesbiens mají svou melodičnost, kterou kombinují s prvky klubové hudby. To mě baví. Přestože se tahle kapela za roky existence radikálně proměnila, pořád si udržuje svého ducha, za kterým stojí kytarista Hynek Toman. Má představu, jak má hudba znít, vnímá trendy, přesto nechává ostatním volnou ruku a prostor k tomu, aby se v hudbě Support Lesbiens sami vyjádřili,“ uzavírá Ecson Waldes.

Před několika dny skupina představila nový singl. Je jím písnička Ocean, která samozřejmě na chystané desce také bude.