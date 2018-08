Jaroslav Špulák, Právo

Na motivy povídky Julese Vernea příběh muzikálu napsal a režisérského postu se ujal Zdeněk Zelenka. Hlavní hrdina v něm touží masově ovládat myšlení obyvatel, což je téma, které je podle Zelenky velmi aktuální. V hlavní roli Doktora Oxe budou alternovat Jiří Korn a Martin Pošta.

Doktor Ox je muzikál o mladých hrdinech, kteří se vzepřou záměru zločinného muže. Podle Zelenky v něm není nouze o dramatické scény. „Jsem rád, že na muzikálu mohu spolupracovat s lidmi, s nimiž jsem dělal již na muzikálu Mefisto, který je velmi úspěšný a stále se v Divadle Hybernia hraje,“ sdělil Zelenka.

Petra Vraspírová a Martin Pošta. Oba se v muzikálu Doktor Ox představí.

FOTO: Barbora Hrdá

Kromě Korna a Pošty se v muzikálu představí Petr Ryšavý a Peter Pecha v roli Sebastiana, Kateřina Brožová a Dita Hořínková v roli starostky, Ivana Korolová a Petra Vraspírová jako Amélie a další.

„Doktor Ox je mou dlouholetou srdeční záležitostí. Kdo mě zná, ví, že mám nejradši komedie, detektivky a také příběhy s fantazií, které se sice mohou odehrávat v jakékoliv době, ale svou myšlenkou se vyjadřují k současnosti. Doktor Ox je hlavně milostná komedie, místy dokonce velmi ztřeštěná,“ prozradil ještě Zelenka.

Jiří Korn ke své roli řekl: „Jako vědec Doktor Ox věřím svému vnitřnímu já a jsem přesvědčen, že tak je to správně. Poslouchejte mě a budete šťastni. Já se vyznám a povedu vás správným směrem. Ne do pekla, kterého se všichni děsíte, ale vzhůru do nebes, kde najdete jen klid a porozumění. Všechno za vás udělám, ale musíte se mi odvděčit poslušností. Oxidujte. To je přesně to, co chci.“