Stanislav Dvořák, Novinky

Po evropském letním turné a severoamerickém turné dorazí Sting & Shaggy se svým novým projektem inspirovaným reggae do Prahy. Vstupenky budou v sítích Ticketmaster a Ticketportal za 2390 korun od 31. srpna.

Zpěváci spolu vydali album 44/876. Na koncertě nabídnou průřez deskou i společnou interpretaci známých starých hitů obou pánů, jako jsou Every Breath You Take, Englishman In New York, Message In A Bottle, It Wasn’t Me, Mr. Boombastic a Angel. Název alba odkazuje na telefonní kódy zemí (44 pro Spojené království, Stingovo místo narození a 876 pro Jamajku, rodiště Shaggyho), a je tak vyjádřením spojení dvou hudebních tradic i Stingovy lásky ke karibskému ostrovu.

Hity z nové desky jako Don’t Make Me Wait, Morning Is Coming nebo Gotta Get Back My Baby sklidily docela kladné recenze a v květnu tohoto roku vyšlo album 44/876: The Remixes, které přináší různorodou škálu remixů od Chrise Baioa z Vampire Weekend, brazilského dua Tropkillaz či producenta Davea Audé.

Maroon 5

FOTO: Live Nation

Pátého června 2019 vystoupí v O2 Aréně skupina Maroon 5, která se proslavila v roce 2002 albem Songs About Jane a hitem This Love. V roce 2005 získali cenu Grammy v kategorii Nejlepší nový umělec a stali se jednou z nejsledovanějších mladých amerických kapel.

Patří k nejúspěšnějším v oboru pop-rocku a naposledy vydali šesté studiové album Red Pill Blues, které vyšlo na sklonku loňského roku.