Jaroslav Špulák, Právo

Skladby Breaking News, Monster a Keep Your Head Up, o které konkrétně jde, měly být natočeny rok před Jacksonovou smrtí. Serova oslovila nezávislého specialistu na lidské hlasy a ten prohlásil, že je velmi pravděpodobné, že zpěv ve třech uvedených písničkách nepatří Michaelu Jacksonovi.

Zástupce společnosti Sony Music/Epic, která album Michael vydala, už před časem prohlásil: „Máme naprostou důvěru ve výsledky našeho rozsáhlého šetření a také svědectví těch, kteří byli s Michaelem v nahrávacím studiu. Podle nich jsou vokály na albu jeho.“

Advokát Howard Weitzman, jenž zastupuje správce Jacksonovy pozůstalosti, vydal prohlášení, v němž citoval několik hudebních producentů, inženýrů i muzikologů. Všichni podle něj potvrdili, že hlas v uvedených písničkách patří Jacksonovi.

Dlouhodobé spekulace



Už v době, kdy album Michael vyšlo, bylo však prezentováno tak, že to mohlo vyvolávat různé spekulace. Podle vydavatele obsahovalo „devět nezveřejněných písní zpívaných Michaelem Jacksonem, které byly nedávno dokončeny pomocí originálních vokálních technologií a hudby vytvořené producenty“.

Tato formulace mohla naznačovat třeba to, že Jackson písničky nazpíval, nicméně jeho hlas byl později manipulován nebo částečně nahrazen jiným zpěvákem.

Fanoušci už tehdy spekulovali o tom, že za vokály ve třech skladbách stojí zpěvák Jason Malachi. Ten v roce 2011 dokonce na svém facebookovém profilu napsal, že to tak je. Krátce nato ale jeho manažer informace odmítl a uvedl, že status na Facebooku byl falešný a stál za ním pravděpodobně hacker.

Americký magazín Variety uvedl, že dva dny po soudním líčení, které se odehrálo minulé úterý (21. 8.), podle některých článků v médiích společnost Sony Music/Epic připustila, že ve třech uvedených skladbách na albu nebyl hlavní hlas zesnulého zpěváka. Ta ale v pátek ráno vydala prohlášení, v němž tyto informace popřela.

„Nikdo neřekl, že Michael Jackson ve skladbách nezpíval,“ uvedl Zia Modabber, který zastupuje vydavatelskou společnost.

Producenti bez důkazu



Britský server The Mirror sdělil, že Sony Music/Epic získala tři uvedené skladby pro album Michael od producentů Eddieho Cascia a Jamese Porteho. Ti uvedli, že nemají k dispozici žádné snímky ze studia z doby, kdy písně za účasti Jacksona vznikaly. Stejně tak nedisponují žádnými ručně psanými texty či jinými věcmi, které by svědčily o tom, že Jackson skladby nazpíval. Vysvětlili to tím, že zpěvák tehdy trval na tom, aby bylo respektováno jeho soukromí. U tří předmětných písní jsou pak uvedeni i jako spoluautoři.

Server Fox News napsal, že rozhodnutí soudu by mělo padnout v následujících týdnech.