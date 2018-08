Eva Vejdělková, Právo

Řadí se k nim například životopisné dokudrama o Albertovi Einsteinovi s Geoffreyem Rushem v hlavní roli, které se v Česku i natáčelo a hrají v něm také čeští herci Karel Dobrý, Jana Krausová nebo Klára Issová.

„Evropská seriálová produkce se dostává na stále vyšší úroveň, a tak jsme letos mohli vybírat kvalitní série, které se staly hity v Německu, Dánsku a v Itálii. Kromě nich jsme získali také práva na ambiciózní seriál Jméno růže podle knižní předlohy Umberta Eca, který se začal natáčet teprve letos v lednu,“ uvedl ředitel programu České televize Milan Fridrich.

Seriál Genius – Einstein, věnovaný slavnému fyzikovi, natočil National Geographic jako svůj první hraný titul a zároveň úvodní dílo z cyklu Genius, v němž chce tento vzdělávací kanál přinášet životopisné seriály o výjimečných osobnostech. Aktuálně vysílá druhý titul z cyklu věnovaný Picassovi. Ten se na obrazovce České televize objeví později také.

Předlohou desetidílného dokudramatu o Einsteinovi byla kniha od Waltera Isaacsona, který napsal i životopisy Steva Jobse nebo Benjamina Franklina. Vyšla v roce 2007 a je považována za první biografii, která vědcův život zpracovává v celé šíři. Autor měl přitom k dispozici také dosud nezveřejněné materiály z pozůstalosti jeho nevlastní dcery, z nichž značnou část představovaly Einsteinovy dopisy adresované první i druhé manželce a jeho dětem.

Alberta Einsteina ztvárnili v seriálu National Geographic dva herci, John Flynn představuje šestadvacetiletého začínajícího vědce, Geoffrey Rush oživil už jeho slavnou podobu světové celebrity.

FOTO: Česká televize

Nekonvenční osobnost geniálního fyzika, o němž panují domněnky, že trpěl poruchou autistického spektra, se tedy tvůrci snaží přiblížit i z jeho soukromé stránky, kterou výrazně ovlivnila jeho až sobecká touha po životě naplněném hlavně vědou. Nevyhýbají se tedy ani jeho složitému vztahu k otci, postojům k manželství, dětem a vztahům s milenkami.

Pilotní díl natočil autor a producent projektu Genius, režisér Ron Howard, držitel Oscara za drama Čistá duše. Televize volila i další slavná jména: Einsteina ve starším věku hraje australský herec Geoffrey Rush, známý například z oscarové Královy řeči, jeho druhou manželku Elsu britská herečka Emily Watsonová.

Seriál měl premiéru před rokem na přelomu jara a léta, přičemž ho ve 171 zemích zhlédlo 45 miliónů lidí. Úspěch měl i v Česku, kde si získal osmkrát větší publikum než obvyklá dokumentární produkce tohoto kanálu.

Seriál se dokonce v Česku celý natáčel, takže tuzemští diváci mohou kromě osudů výjimečného vědce sledovat i známé lokace v Praze, Liberci, v Brně, Plzni nebo na zámku Sychrov. Z českých herců zaznamenají například Kláru Issovou jako Marii Curie-Sklodowskou. „Je to krásná role, bylo fajn studovat její život a také dialogy ve scénáři jsou krásně napsané,“ řekla k tomu.

Právě osud této slavné vědkyně tvoří v příběhu kontrast k Einsteinovu prvnímu manželství. Geniální fyzik totiž svou ženu, rovněž vynikající vědkyni toužící po intelektuální práci, připoutal k domácnosti a péči o děti.

Mladý papež a Dům z karet

K nejočekávanějším titulům z devíti zahraničních novinek na obrazovce České televize se kromě zmíněného seriálu o Einsteinovi řadí i Mladý papež režiséra Paola Sorentina, natočený pro HBO a v italsko-španělsko-francouzské koprodukci. Příběh o fiktivním prvním americkém papeži si získal i pozornost odborníků. Zaujal jak na filmovém festivalu v Benátkách, kde si Jude Law odnesl cenu za hlavní roli, ale i v dalších soutěžích.

Sorentino jej natočil krátce po velkém úspěchu svých předchozích filmů Velká nádhera a Mládí. První z nich byl oceněn Oscarem za nejlepší cizojazyčný film a druhý získal Evropskou filmovou cenu za nejlepší film.

Pozornost si zřejmě vzbudí i další řada brilantní analýzy vrcholné americké politiky neboli seriálu Dům z karet. Pátá série vznikla ještě před tím, než kvůli kampani MeToo vypukl skandál kolem hlavní hvězdy seriálu Kevina Spaceyho, který vedl nejdřív k zastavení práce na šesté řadě a poté k rozhodnutí jeho postavu Francise Underwooda z projektu škrtnout a v závěru se soustředit výhradně už jen na jeho ženu Claire.

Temný sever, australská pláž a ruská klasika

Fanoušci temných skandinávských příběhů se mohou těšit na novinku krimi žánru, dánský seriál Dicte se stejnojmennou hrdinkou, reportérkou rozkrývající krvavý zločin ve svém rodném městě. Uvidí i dvě nové série už známých titulů, dánskou kriminálku Most, která se završí čtvrtou řadou, a také norskou Okupaci od autora detektivek Joa Nesbøho. I v druhé řadě scenárista dál rozvíjí hypotetickou situaci, kdy je Norsko zrazeno Evropskou unií a obsazeno ruskou armádou.

„Výběr záporných mocností je čistě umělecká licence. Nejde vůbec o to, kdo je okupantem, ale o to, jak by naše generace, která vyrostla bez války, tuto situaci zvládla,“ podotýká k tomu Nesbø.

Druhá řada seriálu Stíny nad jezerem světoznámé filmařky Jane Campionové pro změnu zavede diváky na Bondi Beach poblíž Sydney, kde moře vyplaví kufr s dívčím tělem. „První sezóna byla o konfliktu matriarchátu s patriarchátem,“ řekla Jane Campionová pro server Variety. „Tato se zaměří spíše na vnitřní ženskou stránku. V běžném ženském životě je mnoho dramat, kterými si musí projít a o nichž mnoho mužů ani neví.“

Česká televize odvysílá i dvě historické minisérie. Nejnovější čtyřdílnou adaptaci románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vojna a mír z roku 2016, kterou natočila BBC v historických lokacích v Rusku, Lotyšsku a Litvě, a také starší dvoudílný portrét kubánského diktátora Fidela Castra od režiséra Davida Atwooda s Gaelem Garcíou Bernalem v hlavní roli.