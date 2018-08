Novinky

Dánové se představí už v pátek. The Asteroids Galaxy Tour se zpěvačkou Mette Lindbergovou se prosadili se svým přidrzlým indie popem okořeněným elektronikou na konci prvé dekády nového tisíciletí.

Úspěch jim přinesl debut Fruit, na který navázalo album Out of Frequency. Po vydání dospělejší desky Bring Us Together z roku 2014 však na zpěvačku dopadla únava z turné, což vyústilo v čtyřletou pauzu. Až letos vydala skupina dva singly.

Páteční večer zakončí britští indie rockoví The Subways, kteří lehce čerpají z odkazu rock´n´rollu a zpočátku je ovlivňoval i punk. Poslední album vydali před třemi lety, na koncertech jsou ale stále aktivní a energie jim nechybí.

The Lamb

FOTO: Rock For Churchill

V sobotu zahraje elektronické duo Lamb, které letos vystupuje jen sporadicky, neboť pracuje na nové desce. Po Lamb na pódium nastoupí hamburské duo Digitalism, které do Vroutku přiveze novou audio-vizuální show.

Chybět nebudou ani hiphopové hvězdy v čele s Penery strýčka Homeboye, Chaozzem a slovenskými Troskami. Vystoupí též několik tanečních projektů, reggae nabídnou Jamajčan Luciano a Dr. Ring Ding.

PSH

FOTO: Rock For Churchill