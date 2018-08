Barbora Olšanová, Právo

Na festival jste dorazil den před svým vystoupení. Čím vás překvapil?

Na Szigetu jsem byl vůbec poprvé a jsem mile překvapen. Organizace byla bezchybná. Návštěvníci byli dobře naladěni. Ano, v den našeho koncertu již byli značně unavení, ale pořád v dobré náladě. Pestrost hudby byla obrovská. Můžete řádit u velkého pódia, nebo si odpočinout u jazzu. My si s kapelou připravili svižnější festivalový set, který měl šlapat od začátku do konce. Bohužel jsme ho nestihli dohrát.

Ano, váš koncert v polovině přerušily prudká bouře a déšť. K tomu od začátku vašeho vystoupení foukal silný vítr. Jaký z toho máte dojem?

Hráli jsme do posledního okamžiku, než vypadl proud. Nástroje jsme měli promočené, ale nedali jsme se. Cítili jsme také velkou podporu českých fanoušků, kteří vytvořili krásnou atmosféru. Když už počasí nedovolilo dál hrát na pódiu, seběhli jsme za zbylými diváky pod stromy a deštníky a zahráli jim dvě písně unplugged. Přijali nás skvěle a byl to obrovský zážitek.

Hudebníci často nemívají čas stihnout koncerty ostatních kapel také proto, že se soustředí na svůj. Máte přesto nějaký hudební zážitek z programu festivalu?

Přijeli jsme až v předposlední den festivalu, kdy jsme si spíše prohlíželi areál a u každého pódia jsme zůstali jen chvilku. Po koncertě jsme si zašli na The War On Drugs, a to mě bavilo nejvíc z toho, co jsem měl příležitost slyšet a vidět.

Zanedlouho vyjde vaše nová deska deska All I Know. Jaké s ní máte plány?

Absolvuju k ní české turné a chystám i koncerty v zahraničí, ať už jde o showcaseové festivaly nebo malé kluby.