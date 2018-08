Radmila Hrdinová, Právo

Pod vedením Velebného a později Karla Růžičky se Frýdlant stal skutečným městem jazzu, kde každoročně v srpnu dvě desítky vynikajících jazzmanů v pozici lektorů vzdělávají mladé adepty jazzového umění. A vždy ve středu se sejdou na společném koncertu, jenž nabízí unikátní hráčská seskupení a skvělý jazz.

Pozdrav oběma Karlům zazněl na úvod ve skladbě Frýdlant, město jazzu. A pak se už střídaly formace vedené jednotlivými osobnostmi. Zážitkem byl hravý a muzikantsky dokonalý dialog fléten Jiřího Stivína a basy Josefa Feča, který ostatně neúnavně zářil svými sóly takřka ve všech formacích.

Saxofony v rukou Rostislava Fraše, Mila Suchomela a profesora Moravian College Neila Wetzela, trombón Přemysla Tomšíčka, trubka Miroslava Hloucala, klávesy Borise Urbánka, Lubomíra Šrámka či zpívajícího Skipa Wilkinse, bicí Pavla Razíma, Marka Urbánka a Garyho Rissmillera, dalšího z amerických jazzmanů, kteří se do Frýdlantu rádi vracejí, kytary Zdeňka Fišera či Adama Tvrdého – to jsou jen některé z položek jazzové hostiny, kterou si užívají jak samotní hráči, tak početné publikum.

Zazněla i řada nových skladeb, z nichž se vrcholem večera stala tak trochu orientální, divoká i lyrická Alima Borise Urbánka se skvělým sopránsaxofonovým sólem Mila Suchomela.

V závěru se Luboš Andršt a jeho Blues Band blýskli hravým i brilantním podáním klasiky The Thrill Is Gone B. B. Kinga a večer končil lektorský bigband v plném obsazení tradičně další klasikou Bye Bye, Blackbird. To vše provázeno poučeným a vtipným moderátorským slovem organizátora akce Aleše Bendy.

Čtyřhodinový koncert byl nabitý prvotřídním jazzem a radostí, která ze společného muzicírování jazzových mistrů sálala s intenzitou letošního horkého léta.