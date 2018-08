František Cinger, Právo

Ladislav Beran:

Spala jsem s vrahem, pane štábní





Případy legendární písecké četnické pátračky v čele se štábním kapitánem Votrubou a jeho partou. Rajon písecké pátrací stanice tehdy sahal až do Sušice a je pravda, že písecká galerka, a nejen ona tehdy, v době hospodářské krize, četníkům pořádně zatápěla.

Moba, 280 stran, 269 Kč

Cilla a Rolf Börjlindovi:

Stále vládne mráz





Poslední případ z pera švédské autorské dvojice je mrazivější než kdy dříve. Příběhy dětí, které ve Švédsku hledaly bezpečí. Komisařka Olsäterová se dostane na stopu rumunské zločinecké organizace...

Knižní klub, 432 strany, 399 Kč

Tami Hoagová:

Ledové srdce





Danu Nolanovou, nadějnou televizní reportérku, unese nepolapitelný sériový vrah. Mučí ji, ale ona ho zabije. Po léčení se vrací z Minneapolisu do rodného městečka. Vydá se po stopách své nejlepší kamarádky z dětství, která kdysi o prázdninách záhadně zmizela.

Knižní klub, 320 stran, 299 Kč, e-kniha 209 Kč

Elizabeth Chadwicková:

Zimní koruna





Druhý díl historické trilogie o Eleonoře Akvitánské. Píše se rok 1154 a Alienor je královnou Anglie. Zatímco její manžel, král Jindřich II., je často na válečných taženích, její rolí je plodit a vychovávat děti a spravovat zemi. Touží po větší pravomoci, ale s tím Jindřich nesouhlasí.

Ikar, přeložila Renáta Tetřevová, 400 stran, 349 Kč, e-kniha 239 Kč

Nora Robertsová:

Blízko plamene





Cestu do náruče charismatického Connora si našla už spousta žen, ale k jeho srdci se dokázala přiblížit jen Maera, sestřina nejlepší přítelkyně. Ta cítí žár, kterým ji Connor přitahuje, ale on v sobě nese něco temného z minulosti – něco, co může zničit vše, co má rád…

Alpress, přeložila Lenka Faltejsková, 304 stran, 329 Kč, e-kniha 229 Kč

Pavel Bým:

Vražda v dívčí garsoniéře





Vražda mladé ženy se zpočátku jeví jako jednoduchý případ sexuálního devianta. Všechno ovšem změní svědectví partnerky muže, kterého policie pokládá za pachatele. A další vyšetřování zavádí kapitána Brandla a poručíka Kotrbu do nejrůznějších prostředí...

Moba, 248 stran, 249 Kč, e-kniha 169 Kč

Laura Waldenová:

Dědictví maorského náčelníka





Když si mladá novinářka Sarah Williamsová přečte v den třicátých narozenin dopis, který jí napsala přítelkyně její matky, nemůže uvěřit, co se právě dověděla: slavný německý badatel Ludwig Dehn, kterého nařkla z odcizení maorských památek, je její pradědeček!

Alpress, přeložila Marta Kališová, 368 stran, 329 Kč

Jana Stejskalová, Ivana Síbrtová, Martin Vlasák:

Pražské historické zahrady a parky





Další svazek edice Průvodce dává nahlédnout do nejznámějších zahrad a parků, kromě atraktivních lokalit upozorní i na méně známá díla. Zahrady a parky jsou sestaveny podle vývoje zahradních slohů a charakterizovány jak z hlediska kompozice, tak zajímavé vegetace.

Academia, 456 stran, 550 Kč