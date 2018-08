Stanislav Dvořák, Novinky

Aretha Franklin trpěla rakovinou. Zpěvačka v roce 2011 ještě popírala spekulace, že trpí rakovinou slinivky. Poslední koncert absolvovala loni ve Filadelfii, o tři měsíce později ještě zpívala na akci nadace Eltona Johna pro boj s AIDS.

Video

Vystoupení Arethy Franklin z let 2010 a 2011

Zpěvačka byla největší legendou v celé oblasti rhytm and blues, soulu, funku a gospelu. Tato držitelka 20 Grammy byla označena za nejlepší zpěvačku historie i americkým magazínem RollingStone.

Narodila se 25. března 1942 v chudém domku v Memphisu. Díky otci reverendu C. L. Franklinovi se už v 50. letech otrkala v kostelním sboru a znala se s s takovými osobnostmi, jako byla gospelová legenda Mahalia Jacksonová. Její mohutný i něžný hlas byl v mládí ohromující. Dokázala přecházet z hrubého bluesového stesku do závratných výšek, zvládala pop, soul, gospel i jazz a přitom všem zůstává svá.

Zpěvačka Aretha Franklin na archivním snímku z roku 2017.

FOTO: Charles Sykes, ČTK/AP

Už ve čtrnácti měla první gospelovou nahrávku. Zajímal se o ni kultovní r&b label Motown, ale smlouvu podepsala s Columbií. Někteří kritici tvrdili, že tam na začátku 60. let plýtvala talentem, protože producenti jí vnutili průměrný popový materiál, který jí nebyl vlastní.

Aretha Franklinová na archivím snímku z roku 1972

FOTO: ČTK/AP

Průlomem byla silná a vytříbená soulová píseň I Never Loved a Man – The Way I Love You (1967) a od té doby byla Aretha několik let neustále v Top Ten amerických hitparád, většinou na prvním místě. Perlou hudebních dějin je celé album Lady Soul. Zpěvačka je známá také tím, že dokázala fantasticky přetvořit popové, soulové či folkové písničky od Beatles, Simona a Garfunkela či Otise Reddinga.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Aretha Franklin na archivních záběrech

V 70. letech se vrátila ke gospelovým kořenům (deska Amazing Grace, 1972) a podobný comeback zažila ještě v 80. letech (One Lord, One Faith, One Baptism, 1987). Obecně jsou však 80. léta v její kariéře spíše rozpačitým obdobím, zpívala skvěle, ale nahrávala slabší materiál na pomezí r&b a podivného popu.